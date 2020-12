Si algo ha demostrado Sálvame en los más de cinco años que lleva en antena en Telecinco es que el programa no tiene porqué limitarse al plató. Los creadores de este exitoso formato explicaron más de una vez que la primera vez que mostraron los pasillos de la televisión a los espectadores lo hicieron sin una razón especial. En realidad tenían que emitir durante tantas horas en el mismo sitio que se les quedaba pequeño. Es por eso que acostumbraron a los espectadores a ver cómo se perseguía a gente que estaba fuera de plano o que iba y venía por los pasillos de Mediaset.

La idea la copiaron otros programas. Aportaba frescura al directo, de eso no cabe duda. Y así fue evolucionando la televisión hasta nuestros días. Viva la Vida, el programa que ahora presenta Sandra Barneda los fines de semana, también copió esta idea. El pasado sábado Barneda y Carmen Borrego salieron por los pasillos de Telecinco y se encontraron con Jorge Javier Vázquez. La intervención del presentador de Sálvame en este formato del fin de semana volvió a dejar a las claras que Vázquez es tan querido como odiado.

“Es un prepotente, se cree mejor que nadie”, aseguraba una usuaria de Twitter. “No lo soporto”, afirmaba otra. Lo cierto es que Vázquez, eso no lo puede negar nadie, convierte en oro todo lo que toca. No en vano es uno de los presentadores más queridos de la cadena.

Viva la vida ha conseguido a lo largo de los últimos meses colocarse como uno de los programas del corazón más importantes. No en vano tenía una tarea difícil. Y no es otra que la de rellenar el espacio de Sálvame durante los fines de semana. A sus buenos datos de audiencia contribuyeron, como no podía ser de otra manera, los escándalos que rodearon a sus colaboradores.

Makoke y Marta López

Si hace unos días veíamos a Makoke y Marta López (colaboradora de televisión) coincidir en un mismo restaurante con Diego Matamoros, hoy hemos visto a la madre de Javier Tudela reencontrarse con su expareja, Kiko Matamoros y su actual novia, Marta, en la función 'Yerma' de Rafael Amargo. Y es que no sabemos si es la primera vez que coinciden los tres en un mismo sitio o no, pero lo cierto es que nos ha sorprendido bastante la casualidad de la vida.

"No la he visto, ni me importan tres pelotas" han sido las primeras palabras que ha expulsado Kiko Matamoros cuando le hemos preguntado por el reencuentro con su exmujer. Además, nos ha asegurado que: "No hemos cruzado nada porque no la hemos visto, pero me da igual si viene o como si no".

Su pareja, Marta López, ha dejado claro que: "No la he visto, pero si la hubiera visto tampoco me hubiese importado" y es que ella quiere seguir estando en un segundo plano y no enfrentarse públicamente contra la exmujer de su pareja.

A Makoke le hemos hecho la misma pregunta y nos ha contestado que: "Me da igual, me he olvidado de que estaba Kiko, me da igual". Cuando le hemos seguido preguntando por su exmarido, ha confesado: "Que pesado, es que no se calla". Y en cuanto los muebles que no le ha devuelto al colaborador, asegura que: "Lo he vendido todo, pero ¿por qué no callan ellos? Luego dicen que la que no suelta el micro soy yo".