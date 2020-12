La presentadora gijonesa Lara Álvarez es una de las más respetadas y queridas de todo el panorama nacional. Desde su papel en Supervivientes a su trabajo como presentadora en otros realitys de Mediaset lo cierto es que esta asturiana se ha conseguido ganar siempre el cariño del público. Pero no sólo en la pequeña pantalla. También en las redes sociales. No hay más que darse una vuelta por su cuenta de Instagram en donde cuenta con cientos de miles de seguidores que destacan su carácter amable y su desparpajo.

Álvarez comparte en su cuenta su día a día. Y también imágenes nunca vistas de su trabajo como los bailes que se echa antes de las conexiones en directo en Supervivientes. Un vídeo que ya ha superado el millón de visualizaciones y que ha dejado a muchos sin aliento. Lo cierto es que la forma física de Álvarez es envidiable.

La asturiana, tras un verano de viajes y visitas varias a la tierrina, ha regresado a la televisión con "La Casa Fuerte". Su vuelta no ha dejado indiferente a nadie y mucho se ha hablado de su cambio radical. Acostumbrada a lucir tacones en los debates de la cadena, para esta ocasión en La casa fuerte 2, la presentadora no está sorprendiendo todos los días con botas militares oscuras que combina de manera ideal con todos los looks que viste en cada entrega del programa.

Después del éxito que tuvo la primera temporada de 'La casa fuerte', Telecinco ha lanzado una segunda edición con más fuerza que nunca. Los concursantes dan mucho que hablar y llenan la parrilla televisiva con momentos que quedarán para la historia de la televisión. Los presentadores: Lara Álvarez desde 'El jardín secreto', Sandra Barneda en plató los martes, y los jueves y domingo a Jorge Javier Vázquez.

A buen seguro la vida profesional de Álvarez no ha hecho más que comenzar y en breve sorprenderá con nuevos proyectos en Mediaset, el grupo de comunicación en el que se hizo muy conocida pero sin olvidar que sus primeros pasos en el mundo de la televisión los dio en otro grupo: Atresmedia, donde descubrimos por primera vez a Álvarez ejerciendo como presentadora de los deportes de La Sexta demostrando, por otra parte, que no hay reto alguno que se le resista.