Llevamos más de una semana hablando de Rafael Amargo y lo cierto es que nos faltan palabras para explicar todo lo que ha pasado en la vida del bailaor desde el martes que se produjo su detención. Este jueves salía de los Juzgados de Plaza Castilla en libertad, se paraba a hablar con los medios de comunicación y minutos más tarde, acudía a casa de sus padres junto a su pareja.

La pasada semana vimos como llegaba al Teatro La Latina convencido de que estrenaría hoy la obra, pero como bien sabemos al final no pudo estrenar. También hemos podido ver a sus padres, que llegaban al teatro para mostrar todo su apoyo a su hijo, y en esta ocasión no han querido hacer declaraciones a la prensa. Y es que recordemos que este jueves la reacción de estos con la prensa fue bastante agresiva, por lo que imaginamos que le habrán dado un toque de atención para que no levanten más polémica de la que ya hay.

Pero el padre de Rafael Amargo sí que ha protagonizado un tenso enfrentamiento con una reportera de Socialité, el programa de María Patiño en Telecinco. Acabó dándole un manotazo a la chica que tuvo que terminar huyendo.

Sara Vega llegaba también hasta el teatro y no hacía ninguna declaración a la prensa, parece que todos los compañeros de profesión le han mostrado su apoyo y han dejado claro que es inocente. De esta manera, esta tarde el bailaor ha dado una rueda de prensa en la que ha explicado, junto con su abogado, en la situación en la que se encuentra y mañana se producirá el estreno de Yerma.

