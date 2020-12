A José Antonio Avilés no se le acaban los problemas. Si bien una vez que concluyó su paso por Supervivientes y todos los problemas que tuvo que afrontar luego relacionados con las estafas que supuestamente cometió parecen cosas del pasado, cada vez que abre la boca este colaborador de Viva la Vida sube el pan. Y sino que se lo digan a sus seguidores en redes sociales, que hace unos días arremetieron contra este joven después de que Avilés dijera que no le gustaba Bustamante ni su actitud.

“Antes de hablar de él tienes que mirarte a ti. Vete a tu casa antes de que sea tarde”, le reprochaba un usuario de Instagram a Avilés hace días. “No me puedo creer lo que dijiste de Bustamante”, le recriminaba otro. Pero los problemas no han acabado ahí. Ni mucho menos. Otro usuario de Instagram aseguraba haber sido objeto de una estafa promocionada por Avilés. Al parecer el joven había asegurado que sortearía a través de las redes sociales un Iphone entre todos sus seguidores y luego todos se quedaron sin telefóno: no hubo ni sorteo ni, por lo tanto ganadores. “Ha sido otra estafa más”, lamentaba uno de los que supuestamente había querido concursar.

Una sonada ausencia

La ausencia de Emma García en Viva la Vida le pasó factura a la presentadora. Y no sólo porque tenga menos minutos de televisión y por lo tanto gane cada vez menos protagonismo. También porque muchos espectadores están pidiendo un cambio en el programa del fin de semana de Telecinco. Y es que a muchos no les agrada la forma de Emma García de dirigirse a sus invitados o a los colaboradores y es por eso que piden que haya un cambio.

El positivo por coronavirus de la conductora del programa parece haberles dado una excusa. La presencia de Sandra Barneda en plató, de hecho, está siendo muy valorada. “Es más que necesario que la cambien ya”, decía una espectadora del programa. No es la única. Lo cierto, es que la polémica ya se había vivido previamente, cuando Toñi Moreno (también muy valorada por la audiencia) había precedido a Emma en las labores de presentadora por el verano. Volviendo así a la que había sido su casa y en donde muchos espectadores todavía la echan de menos.