¿Quién se esconde detrás de Catrina? Uno de los personajes de Mask Singer es el que más está dando que hablar en el formato en el que varios famosos cantan en directo en España disfrazados hasta los pies y dando diversas pistas sobre su identidad.

Todos ellos están poco a poco enseñando sus cartas. Pero aún falta alguien: Catrina. Es el personaje más misterioso y del que todo el mundo habla. Tanto que en internet ya se han hecho algunas apuestas sobre quién puede esconderse detrás de la máscara. Y quién va ganando, al menos por el momento, es Chenoa. Muchos de los que lo apuestan dicen que la mujer canta bien, que se nota que es una profesional y además aseguran que no es descabellado pensar que sea ella por la buena relación que tiene con la audiencia y, sobre todo, por que no hay que olvidar que ya está en nómina de la cadena en otros programas como Tu Cara Me Suena, también de gran éxito.

Antena 3 ha intentado a lo largo de los últimos meses elaborar una serie de programas que tengan como denominador común ser formatos para toda la familia. En este sentido Atresmedia ha empezado a pescar en el mercado internacional tratando de ver qué tipo de programas se podrían adaptar a nuestro país. Y ha conseguido exportar también.

Y es que otro de los programas de más éxito de la cadena, Tu Cara Me Suena, se emite actualmente en más de 30 países de todo el mundo con gran éxito. Aquí después de La Voz y de sus diferentes versiones y de Mask Singer Antena 3 ya está pensando en otros formatos que se puedan explotar dado que las series parece que han pasado a un segundo plano de este grupo de comunicación. Al menos en lo que televisión en abierto se refiere ya que este tipo de contenidos sigue siendo muy explotado en la versión de pago de su aplicación.