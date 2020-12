El éxito de Pesadilla en la Cocina es algo innegable después de siete temporadas (y de que ya se esté hablando de la octava que se rodará en breves y que se emitirá en La Sexta). Por eso no es de extrañar que Atresmedia, la cadena propietaria de La Sexta en donde se emite el programa, haya querido tirar de este popular cocinero para promocionar su servicio Premium. Lo curioso es que lo ha hecho con una imagen en la que ve al popular cocinero “flipando” al ver el cachopo que le sirvieron.

Chicote se hizo famoso en España gracias al programa Pesadilla en la Cocina. Pero no sólo estuvo en este formato de éxito emitido una y otra vez en La Sexta y Mega. No sólo ayudó a rescatar restaurantes que amenazaban ruina. Además de presentar las campanadas durante varios años seguidos con Cristina Pedroche (luciendo así como uno de los rostros más populares de La Sexta por no decir el que más), Chicote también ha presentado otros formatos como el Top Chef de Antena 3 o Te lo vas a comer que actualmente se emite en La Sexta.

Pero ¿volverá Pesadilla en la cocina?

El propio Alberto Chicote confesó hace unos meses que habría octava temporada de la serie, lo que hasta ahora no se había confirmado de todo.

Poco se sabe de estos nuevos capítulos. Lo que parece claro es que seguirán el mismo esquema que siempre. Un restaurante a punto de cerrar que pide ayuda al famoso cocinero. Chicote afronta la hazaña tratando de mediar entre los camareros y los dueños del local (normalmente todo este tipo de locales tienen graves problemas entre el personal), y cambia la carta. Su equipo modifica la estética del establecimiento y hace que todo parezca nuevo y reluciente.

Habrá que ver ahora cuánto queda para que vuelva porque no hay que olvidar que también en su día se había anunciado que Chicote presentaría un programa como este pero dedicado a los hoteles que estaban pasando un mal momento económico pero ese proyecto si que nunca llegó a ver la luz. Se cerró en un cajón de los directivos de Atresmedia y los fans de Chicote todavía están esperando que salga aunque, eso sí, en ese caso ni tan siquiera se habían llegado a rodar pilotos con los que defender el proyecto.