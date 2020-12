Mila Ximénez se ha convertido en la protagonista absoluta de la edición vespertina de "Socialité". La colaboradora, presente por primera vez en el plató del programa presentado de María Patiño, se ha sincerado como nunca sobre el cáncer de pulmón contra el que está luchando y, además, ha desvelado cómo va a pasar las que probablemente sean las Navidades más tristes de su vida.

Triste, aunque intentando mantener la compostura, Mila ha hablado del "drama" que le toca ahora. Y es que su hija Alba reside en Amsterdam con su marido y sus dos hijos y, dadas las circunstancias actuales a causa de la pandemia del Covid, la colaboradora va a pasar las fiestas sola. "Tengo invitaciones de compañeros, pero me faltan mis dos grandes pilares. Mi hija Alba y mis nietos", ha confesado.

Más sincera que nunca, la sevillana tampoco ha pasado por alto la lucha contra el cáncer que mantiene desde hace unos meses y en qué momento se encuentra: "Acepto la enfermedad, pero me está costando aceptar el tratamiento. Al principio fue al contrario. Tengo que llevarme bien con la enfermedad y eso ahora no está sucediendo". "Soy otra. La tristeza me está jugando una mala pasada. Esto que me ha pasado es una gran putada. ahora tenía tiempo de disfrutar de todo lo que he disfrutado y este parón es una jugarreta. Prefiero una vida más corta pero con más calidad", ha confesado.

Pese a que este año le tocará pasar la Navidad lejos de su familia, Mila asegura que "Alba me conoce muy bien y sabe más de lo que cuenta. Me ha dicho que la cabeza es tan importante como la enfermedad. Ella hace lo que puede, pero está donde está. El 24 descansaré y haremos videollamada".

Además, un destacado miembro de la familia Pantoja ha querido mandarle un mensaje de ánimo que ha emocionado mucho a la colaboradora. Nos referimos a Kiko Rivera, con el que Mila mantuvo agrios enfrentamientos en el pasado pero con el que ahora - después de hacerle la comentada entrevista de Lecturas en la que el Dj hablaba por primera vez del enfrentamiento con su madre, Isabel Pantoja - tiene muy buena relación. Éste ha sido su mensaje: "Quiero mandarte un abrazo muy fuerte en este año tan duro para todos. Decirte que en este año he podido conocerte un poco mejor, cosa que me ha alegrado bastante. He aprendido a quererte y respetarte. Ojalá dure mucho tiempo. Te quiero mucho y a ver si prontito podemos tomarnos algo. Un besito muy fuerte".

Un mensaje que, emocionada, Mila ha agradecido, sobre todo sabiendo de quién viene, porque "el ejército Pantoja es muy fuerte y a Kiko le perjudica. No le van a poner las cosas fáciles". Como madre que es, y sin entender la guerra que mantiene con su hijo, la colaboradora ha mandado un duro mensaje a Isabel Pantoja: "Eres una gran perdedora. Lo has tenido todo, ¿y dónde lo tienes? Encerrado, debajo del colchón, en la cuadra de Cantora... Paquirri murió hace 36 años y ahí están tus nietas que te las vas a perder. Te encierras en ese mundo tan sórdido que dices que es tu casa, Cantora no es tu casa, Cantora es tu tumba y tú lo sabes. Véndelo todo y tómate un gin tonic con tu hijo".