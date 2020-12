La tensión y los enfrentamientos están a la orden del día en Sálvame. El espacio de Telecinco engancha a su legión de seguidores por los encuentros y desencuentros entre aliados que acaban siendo rivales, enemigos irreconciliables que se enfrentan a puro grito y correcciones en directo que sacan los colores a los presentes y a la audiencia. El último momento de polémica ha sido el protagonizado por Lydia Lozano y Antonio David Flores.

La información de Antonio David sobre una presunta deslealtad de Canales Rivera a su actual pareja genera la polémica tanto con el colaborador como con el resto de compañeros. Antonio David se defendía y se enfrentaba a Lydia Lozano por acusarle de cosas “que no son verdad” en materia de las pruebas que decía tener sobre la información.

“¡No me grites!”, pedía Lydia perdiendo la paciencia y acusándole, mientras se levantaba visiblemente enfadada. “Cambias de versión cada hora que pasa. Y tú me has acusado a mí".

"¿Tengo derecho a poder explicarme?", contestaba molesto Antonio David Flores, mientras Lozano no dejaba de repetir "que no me grites". En ese momento en ex de Rocío Carrasco se levantaba y se dirigía a un lado del plató acusando a Lydia Lozano de que no le dejaba hablar. "Antonio David, no abandones tu puesto de trabajo si estamos hablando de ti", le señalaba entonces la conductora del programa, Carlota Corredera. "Que no me voy a ningún sitio", señalaba Antonio David. "Te pido que vuelvas a tu puesto de trabajo y que bajes el tono. A también te lo digo, Lydia", decía visiblemente enfadada la presentadora.

El zasca de la audiencia a la dirección de Sálvame por el maltrato a un colaborador

Hace varias semanas en el programa de las tardes se llegó a insinuar de nuevo que se trataría el “tema” de Lydia con Albano. Y de nuevo hubo llantos y quejas. Pero la tensión acabó explotando esta pasada semana con un encontronazo entre Lydia y Mila Ximenez que se saldó de una manera curiosa.

Y es que la dirección de Sálvame volvió a utilizar las redes sociales para pulsar la opinión de su audiencia. Pero en contra de lo que muchos pensaban y pueden pensar todavía a día de hoy no está claro que los que están al otro lado de la pequeña pantalla prefieran a protegidos como Ximenez. Más bien al contrario. La mayor parte de la audiencia aprovechó, de hecho, la “encuesta” que se realizó en redes sociales para cargar contra Lydia.

Al final la periodista tuvo mucho más éxito del que se esperaba. Tanto que volvió a demostrar una vez más que para muchos de los que se sientan al otro lado de la pantalla cada tarde ella es la auténtica protagonista y que si falta no sólo la van a echar mucho de menos sino que el programa va a perder a uno de sus grandes valores y a una mujer que da mucho de que hablar tanto a un lado como al otro de la pantalla de la televisión.