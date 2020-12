Hay fotografías que consiguen darnos un vuelco al corazón y lo cierto es que Kiko Hernández nos ha sorprendido con la felicitación navideña que ha compartido por redes sociales con una inesperado personaje público que nada tiene que ver con él. De hecho, hablamos de una persona con la que ha estado enfrentada durante años y que en Sálvame han dado mucha caña por sus líos personales que han trascendido a la gran pantalla.

Hablamos ni más ni menos que de José Ortega Cano. El diestro ha coincidido con Kiko Hernández en la calle y no ha dudado hacerse una fotografía con el colaborador de televisión de lo más cariñosa posible. Y es que nos hemos quedado boquiabiertos al conocer esta nueva amistad y el buen rollo que parece que ahora hay entre los dos.

Una fotografía con la que se firma la paz y termina la guerra mediática que siempre hubo entre ambos. Y es que recordemos que Kiko Hernández siempre fue muy crítico con el diestro, aunque parece que eso ahora ha quedado en el olvido y que ambos han conseguido enterrar el hacha de guerra en este año que ha provocado tantas reconciliaciones.

Tensión

La tensión y los enfrentamientos están a la orden del día en Sálvame. El espacio de Telecinco engancha a su legión de seguidores por los encuentros y desencuentros entre aliados que acaban siendo rivales, enemigos irreconciliables que se enfrentan a puro grito y correcciones en directo que sacan los colores a los presentes y a la audiencia. El último momento de polémica ha sido el protagonizado por Lydia Lozano y Antonio David Flores.

La información de Antonio David sobre una presunta deslealtad de Canales Rivera a su actual pareja genera la polémica tanto con el colaborador como con el resto de compañeros. Antonio David se defendía y se enfrentaba a Lydia Lozano por acusarle de cosas “que no son verdad” en materia de las pruebas que decía tener sobre la información.

“¡No me grites!”, pedía Lydia perdiendo la paciencia y acusándole, mientras se levantaba visiblemente enfadada. “Cambias de versión cada hora que pasa. Y tú me has acusado a mí".

"¿Tengo derecho a poder explicarme?", contestaba molesto Antonio David Flores, mientras Lozano no dejaba de repetir "que no me grites". En ese momento en ex de Rocío Carrasco se levantaba y se dirigía a un lado del plató acusando a Lydia Lozano de que no le dejaba hablar. "Antonio David, no abandones tu puesto de trabajo si estamos hablando de ti", le señalaba entonces la conductora del programa, Carlota Corredera. "Que no me voy a ningún sitio", señalaba Antonio David. "Te pido que vuelvas a tu puesto de trabajo y que bajes el tono. A también te lo digo, Lydia", decía visiblemente enfadada la presentadora.