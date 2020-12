Es uno de los programas más esperados de todo el año. Antena 3 anunciaba esta semana a bombo y platillo la vuelta de uno de sus formatos de más éxito. Se trataba de Tu Cara Me Suena, el show en el que varios famosos luchan por imitar voces de cantantes más que conocidos. Pero la vuelta no fue tan buena como esperaban en la cadena a pesar de que le show llevaba paralizado meses porque con motivo de las restricciones por coronavirus no se había podido rodar con público y la presencia de gente en el plató es fundamental en este tipo de shows.

El caso es que hubo muchas críticas el domingo a Antena 3 en redes sociales y las hubo por una doble vía. Las primeras llegaron por la decisión de la cadena de emitir un programa recopilatorio cuando habían anunciado que volvían las galas. “Menuda decepción, es sólo un resumen”, comentaba una usuaria de redes sociales resumiendo de esta manera el sentimiento de muchos.

Pero no fue la única crítica. Además muchos aseguraron que el nuevo día de emisión (el domingo en lugar del viernes), no era el apropiado. “Hay muchos niños que ven el programa y si es el domingo y hasta tan tarde no van a poder verlo porque el lunes hay que madrugar para ir al colegio”, lamentaba otra usuaria. Habrá que ver ahora si Antena 3 decide cambiar de estrategia aunque sea por una temporada.

Tu Cara Me Suena ha conseguido varios hitos en el mundo de la televisión en España. El primero y más importante es que es un formato que se ha exportado (y ha triunfado) en más de 30 países. Se trata de un entretenimiento de los denominados “blancos” (para toda la familia) que ha tenido un gran éxito de crítica y público en muchos países. Y eso sucede en un país como el nuestro que no es precisamente un gran exportador de ideas, más bien al contrario. Lo que parece triunfar en España a la vista de formatos como Idol Kids o Mask Singer es la adaptación a nuestro país de formatos de fuera.

Pero no sólo ha conseguido esto. Tu Cara Me Suena también logró, hace años, romper la hegemonía de Telecinco en los viernes por la noche. Tanto que Sálvame Deluxe acabó cayendo en audiencia y tuvo que trasladarse a la noche del sábado creando un nuevo programa y reconociendo un primer fallo por primera vez en años en la principal cadena de Mediaset.