Cristina Pedroche está contando los días para dar la bienvenida al 2021. Como siempre, todavía es un secreto el vestido, conjunto o diseño que lucirá en la noche de las campanadas, pero sabemos que se ponga lo que se ponga, estará más reluciente que nunca en este año tan complicado para todos. La colaboradora de televisión ha destapado algunos detalles de lo que vamos a ver el 31 de diciembre en Antena Tres.

Nada más llegar al plató, Cristina Pedroche ha sorprendido a todos los espectadores del programa luciendo un mono de una sola pieza, elástico, y ajustado a su cuerpo que dejaba entrever una figura estética de escándalo: "Este no es el vestido de las campanadas, que podría ser".

Nada más entrar al plató que ya se conoce tan bien, Pedroche le ha mandado una pulla a Pablo Motos: "Este el mejor programa de entretenimiento de la televisión, pero ya hablaremos tu y yo de recuperar mi sección".

En cuanto a cómo será el vestido que luzca el 31 de diciembre, la colaboradora nos ha dado alguna pincelada: "No es ajustado, me puedo sentar con él, puedo hacer pis con él, me podría meter dentro de él si estuviera comiendo durante días lo que me diese la gana. Este año quiere darle brillo y esperanza a la gente".

Lo que sí que ha desvelado la mujer de Dabiz Muñoz es que no lee la prensa al día siguiente de dar las Campanadas porque siempre hay comentarios negativos acerca de su conjunto: "Me tendrían que ingresar si leo los comentarios el día después de las campanadas, lo empiezo a leer el día 2, 3... Para bien o para mal se lía. Si dicen que bonito, que elegante, no sería yo". Siendo lo que más le molesta que digan: "Que no hay trabajo en el vestido. Llevo todo el año trabajando y los profesionales que hay detrás, hay mucha gente detrás... El pelo, el maquillaje, los zapatos o lo que sea que lleve. Todo está muy pensado por un eterno grupo de profesionales, como Josie".