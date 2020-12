Los cuatro concursantes que formaban parte de Los Lobos de Boom hicieron historia de la televisión. Necesitaron estar trabajando duramente más de dos años pero al final lograron llevarse el bote más grande que se repartía en la televisión en nuestro país. Entre el bote y lo que ya llevaban ganado se llevaron a casa más de seis millones de euros, mil millones de pesetas al cambio.

Una cantidad nada desdeñable pero tampoco extraña si se tiene en cuenta que estos cuatro amigos que ya habían formato parte de Saber y Ganar y de otros concursos de la televisión consiguieron batir un récord mundial al ser los concursantes que más tiempo aguantaron (en todo el mundo) en un programa en abierto. Pero su fama hizo, además, que la audiencia les cogiera cariño. Tanto que incluso en alguna ocasión lograron imponerse en audiencia a Pasapalabra, el concurso de las tardes de Telecinco y el que hasta hace no demasiado tiempo era el más visto de la televisión sin discusión alguna.

Pero ahora Los Lobos se han ido. Y muchos ven en Los Dispersos sus sustitutos naturales. Y lo son por varias razones: sus componentes le caen bien al público (no en vano consiguen más o menos buenos datos de audiencia), casi todos ellos tienen experiencia en televisión (muchos han pasado por Saber y Ganar como Los Lobos de Boom) y, además, llevan ya varias semanas imbatibles por lo que se espera que se alcen antes o después con el bote.

Además la ocasión es buena para Antena 3. No en vano Telecinco ha tenido que cumplir una sentencia judicial que obligaba a la cadena de Mediaset a dejar de emitir Pasapalabra y es la oportunidad de Boom para alzarse con el título del concurso más visto.

Y es por eso, por la necesidad de la cadena de generar audiencia, por lo que muchos espectadores han puesto el grito en el cielo en los últimos días criticando los supuestos tratos de favor hacia los miembros de Los Dispersos. “No sabemos para qué van otros grupos si se lo van a dar a ellos”, comentaba hace no demasiado un espectador utilizando las redes sociales y aludiendo al papel que juegan los contrincantes de Los Dispersos. En el caso de Los Lobos cientos de personas intentaron quitarles el título pero no lo consiguieron. “Es descarado”, argumentaba otro en relación a ese supuesto trato de favor que sin duda en el futuro no demasiado lejano va a dar mucho que hablar.