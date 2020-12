Este jueves se emitió el especial 'La última cena' que los colaboradores de Sálvame grabaron para entretener a todo el mundo en la Nochebuena 2020. Y lo cierto es que lo consiguieron ya que el programa contó con personajes de lo más variopinto que nunca antes hemos visto. María del Monte, Toñi Moreno y Santiago Segura en las cocinas para conseguir el mejor plato y los demás colaboradores de comensales.

Todos recibieron sorpresas cargadas de amor y de cariño, sobre todo por las fechas en las que vivimos y por no podernos juntarnos como quisiéramos. Mila Ximénez, que ya sabemos que atraviesa el peor momento de su vida desde que le diagnosticaron un cáncer de pulmón, se rompió al escuchar un mensaje de su hija Alba.

De todos es sabido que entre madre e hija hay una relación exquisita y que probablemente, Alba sea el gran apoyo de la colaborador ahora que lo necesita más que nunca... lo que no sabíamos es que la periodista se iba a derrumbar de esa manera al oír las tiernas palabras de su hija: "Queremos que sepas lo mucho que te queremos y lo orgullosos que estamos de ti. Sabemos que dentro de muy poco vamos a poder estar contigo y abrazarte".

Y es que ya lo dijo Mila Ximénez, estas serían unas Navidades complicadas porque no puede ver a su familia por las restricciones de la Covid. A pesar de este bache, la colaboradora no ha parado de luchar ni un solo momento y se enfrenta a esta enfermedad con fuerza y garra. "Un millón de gracias por lo que me habéis puesto. Dentro de poco, esto pasará. Tiene que pasar" le respondía a su hija mirando a cámara.