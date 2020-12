Ganar Masterchef es uno de los momentos más importantes para alguien a quién le guste la cocina pero no se dedique a ello de manera profesional. Pero muchas veces se tiene la idea de que una vez logrado el éxito en una televisión a nivel nacional los cocineros se van a dedicar a montar restaurantes para personas de alto nivel adquisitivo. Pero no es así. Al menos no para todos.

Después del programa se exige también un esfuerzo, tener las cosas claras y trabajar duro. Y sino que se lo digan a Marta, la cocinera que ganó Masterchef 6 y que ha aprovechado su formación tanto en nutrición como en dietas para ser toda una gurú de los buenos hábitos. Su triunfo en redes sociales años después del concurso es indiscutible, roza los 150.000 seguidores, es casi la que más tiene de cuantos pasaron por el formato.

Masterchef se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina.

A lo largo del año se emiten, casi sin solución de continuidad, tres tipos de formatos de Masterchef: el de personas “anónimas”, el de famosos y el de niños, que es el próximo en estrenarse coincidiendo con la navidad.

De hecho ahora está a punto de estrenarse, coincidiendo con la edición senior de La Voz, otra nueva versión para gente mayor de este talent. Habrá que ver si tiene el mismo éxito que los otros hermanos que han pasado a lo largo de estos años por la emisión de Televisión Española. Habrá que ver si de verdad tiene tirón y si de esta manera Televisión Española puede estirar el éxito o si, por el contrario, el hecho de estar todo el rato con el mismo formato acaba quemándolo y la cadena pública tiene que acabar cortando la emisión de este conocido programa de cocina. El tiempo lo dirá. Lo que está claro es que después de ganar todos los que han pasado por el programa tienen que ganarse el respeto de sus compañeros y del público en general y seguir trabajando duro.