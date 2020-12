Antonio David Flores fue, después de su paso por la isla de Supervivientes, uno de los fichajes estrella de Sálvame. Pero su paso por el programa parece que no le va a salir gratis al ex de la hija de Rocío Jurado. Esta noche Socialité va a entrevistar a una supuesta amante del colaborador de la Fábrica de la Tele. El propio Antonio David aseguró hoy en el plató de Sálvame que no le tiene miedo a la entrevista y aseguró que tras todo el movimiento sólo hay una necesidad de Telecinco de buscar espectadores.

"Yo entiendo que necesitamos sacar cosas, necesitamos audiencia y que a la cadena le vaya bien pero estoy muy tranquilo", aseguró.

Rocío Flores, más orgullosa que nunca de su hermana Lola en el día de su cumpleaños

Rocío Flores está de celebración este sábado porque su hermana Lola cumple ocho años. Juntas han celebrado en familia un día tan especial para una de las nietas de Rocío Jurado. El vínculo que une a las dos hermanas, Rocío y Lola, es tan grande que la exconcursante en Supervivientes y férrea defensora de su padre, Antonio David Flores, no ha podido evitar compartir su felicidad en redes sociales.

La joven de 24 años ha subido fotografías muy bonitas en las que aparece la evolución de su hermana y también una en la que posan las dos juntas: "Felices 8 añitos a mi mini yo. Sigue brillando como lo haces, nos das vida, te amamos. Mi otro regalo de la vida eres tú". Con estas tiernas palabras, Rocío Flores le hace un bonito regalo y deja patente su amor por su hermana.

Y es que nuevamente la hija de Antonio David Flores ha dejado constancia en redes sociales la buena relación que tiene con us hermana Lola, además de con David, por el que se muere de amor. Un vínculo exquisito que nadie podrá romper y del que se siente muy orgullosa, siempre estará ahí para atender a sus hermanos cuando lo necesiten.

Jorge Javier Vázquez inicia una nueva guerra contra una de sus excolaboradoras: "Eres ridícula"

Parecía que tras la tempestad había llegado la calma a la guerra entre el clan Campos y Jorge Javier Vázquez. Pero solo parecía. El presentador movió ficha y llamó ridícula a Terelu en su blog semanal por la forma en la que esta protege a su hija, Alejandra Rubio.

Sin duda Jorge Javier quiso dar en la diana apuntando al punto flaco de Terelu, su hija a la que siempre ha querido proteger de las arduas y feroces críticas de la que es objeto al iniciar una carrera televisiva perteneciendo al clan que pertenece.

Pero lejos de exaltarse, Terelu hace gala y uso de la actitud que mayor desconcierto puede crear: la indiferencia. Con ausencia total de rechazo por las palabras del que otrora fuera su compañero, la hija mayor de María Teresa Campos continúa su camino pizpireta y demostrando la buena forma con la que abandona este año 2020. Ni una palabra ni un solo gesto le dedica a Jorge Javier tras su último envite.