Calles y plazas vacías despidieron anoche un año al que casi todos teníamos ganas de decir adiós y dieron la bienvenida a 2021 con un mensaje de esperanza, como el que trasmitió la actriz Ana Obregón antes de que el reloj de la Puerta del Sol diera las doce campanadas.

"Esta noche -dijo- quiero mandar un mensaje de esperanza. Sé que muchas personas que están en casa han pasado un año difícil y se identifican conmigo porque también han perdido a un ser querido. Esta noche, cuando suenen las 12 campanadas, sé que los vamos a recordar. Sé que vamos a mirar al futuro con la convicción de que juntos, pero con mucha responsabilidad, saldremos de este túnel".

Muy pocas personas pudieron entrar anoche a la Puerta del Sol para escuchar antes de las doce la interpretación por Nacho Cano de la canción de Mecano "Un años más", dedicada ayer a las víctimas de la pandemia del coronavirus.

Después, en una vacía plaza en la que otros años han llegado a estar hasta 18.000 personas, el reloj más conocido de España dio las doce campanadas, retransmitidas como cada año por las diferentes cadenas de televisión.

Pero anoche la protagonista fue Ana Obregón, que junto a Anne Igartiburu, quien lleva 16 años seguidos sin faltar a esta retransmisión, dio las campanadas para TVE.

Aunque el pasado 2020 ha sido un año especialmente duro para Ana Obregón por la pérdida de su hijo Áless Lequio, la actriz ha demostrado que es capaz de salir adelante y ponerse frente a miles de españoles para despedir una etapa de su vida que nunca olvidará. Con la fuerza y el apoyo que su hijo le envía desde el cielo, la actriz ha acompañado a los españoles en la última noche de un año muy difícil para todos debido a las consecuencias devastadoras de la Covid-19.

Sacando fuerzas de flaquezas y demostrando que lo más importante es seguir hacia adelante en la vida con actitud positiva, Ana Obregón está dispuesta a compartir el legado de su hijo con aquellas personas que están pasando por la misma situación que ellos ya han atravesado, el cáncer.

Las redes sociales han aplaudido las palabras de Ana Obregón y su emotivo discursos para despedir un año difícil para todos. Pero los usuarios también han alabado el papel de Anne Igartiburu. "Se habla mucho de Ana Obregón pero nada del enorme trabajo de ceder protagonismo que ha hecho Anne Igartiburu", comentaba un usuario en la red social del pájaro. "Fueron ejemplares. Dos mujeres protagonistas de unas campanadas donde se rompía el estereotipo de competitividad absurda y se apostaba por la ayuda colectiva. Anne fue fantástica ayudando a Ana en todo lo que pudo. Sin duda, un aplauso para las dos".

"Lo más importante en esta vida es dedicar tiempo y amor a las personas que quieres". Así ha dicho adiós a 2020 Ana Obregón

"Acabo de leer que ayer Anne fue "solo decorado". Anne, que se mantuvo entera, Anne, que supo acompañar a Ana como nadie lo habría hecho, Anne que consiguió transmitir algo de alegría a pesar de todo...un decorado". "No sé qué me emocionó más anoche, la entereza de Ana Obregón o la empatía de Anne. Grandes"; "Anne estuvo fantástica, encarnó como nadie la empatía, la simpatía auténtica, la serenidad emocionada y last but not least un maravilloso sentido del compañerismo...", son algunos de los comentarios que se han sucedido en Twitter tras las campanadas.

El diseño de las dos presentadoras

Ana Obregón ha lucido un diseño "angelical", según ha detallado el diseñador Alejandro de Miguel, autor de este traje exclusivo en el que también ha participado la actriz y presentadora. "Ana entiende mucho de moda", ha dicho el diseñador.

Obregón, que ha coprotagonizado sus cuartas campanadas, ha lucido un vestido largo de alta costura blanco con el icónico drapeado de Alejandro de Miguel en diagonal, un diseño con manga larga que se ajustaba al cuerpo como una segunda piel. "Es un vestido angelical para un momento muy especial", añade el diseñador.

esta imagen de Anne y Ana representa muy bien, emocionalmente, el aprendizaje del año 2020: solo salimos de esta cogiéndonos la mano.

Anne Igartiburu, que lleva 16 años consecutivos sin faltar a la retransmisión de las campanadas de la Puerta del Sol, ha vuelto a confiar en el diseñador Lorenzo Caprile.

Para despedir a este terrible 2020, la presentadora de 'Corazón' ha lucido un sencillo diseño rojo de manga larga, muy vistoso, lleno de luz y aderezado con fabulosas joyas de Lisi Fracchia.