La Ruleta de la Suerte lleva más de una década en Antena 3 entreteniendo a los espectadores antes de la hora de la comida. Son muchos los concursantes que han acudido al programa presentado por Jorge Fernández para tratar de resolver todos los paneles, acumular la mayor cantidad de premios posibles y triunfar con el gran panel final.

Sin embargo, muchas veces los nervios y la insistencia del presentador hacia los concursantes han conseguido que la alegría se convierta en drama con tan solo unos segundos de diferencia. Hace unos días los espectadores no dieron crédito cuando uno de los concursantes dijo "B de Vigo" y se quedó tan ancho. Muchos mostraron su indignación en redes no por el fallo del concursante sino porque desde el programa no se le hubiera corregido.

Música

La música es una parte fundamental del programa La ruleta de la suerte, que emite Antena 3 al mediodía. La banda anima con sus temas al público y a la audiencia y da un respiro a los concursante en su misón de descifrar los paneles y acumular el mayor bote posible.

Sin embargo, una de las últimas canciones interpretadas por la banda parece que no ha convencido al conductor del espacio, Jorge Fernández, que ha sido tajante al describir como se sentía tras escuchar la canción. "Me he quedado frío", confesaba sin perder la sonrisa de la boca. "No sé que decirte", confesaba Chema, el cantante. "Chemita me miras raro. Fijaros que yo estoy muy pro que me guste, haciendo el esfuerzo. Esta no, mira que no. No me ha llegado. Ni la letra", declaraba el cantante haciendo gala de la sinceridad que le caracteriza.

El presentador ha continuado el espacio con total normalidad y tanto él como el músico han mantenido ese tono de cordialidad y cercanía con el que ya tienen acostumbrados al público.

La ruleta de la suerte ha conseguido convertirse en uno de los programas más longevos de la historia de la televisión en España. No en vano lleva años en antena. A pesar de que ha pasado por diversas etapas lo que nadie puede negar es que tiene éxito entre su público. Tanto que Antena 3 ha decidido mantenerlo a pesar de la competencia tan fuerte como el Ya es Mediodía de Sonsoles Ónega.

Durante el confinamiento Antena 3 no pudo emitir capítulos nuevos de La Ruleta de la Suerte. A pesar de que se graban con mucha antelación (de hecho se producen varios programas al día para amortizar el esfuerzo) el archivo no era infinito y Atresmedia tuvo que empezar a repetir programas ya emitidos. No en vano hay que tener en cuenta que este tipo de programas exigen mover a mucha gente (entre técnicos, guionistas, público, trabajadores y concursantes), y eso hace que sea imposible hacerlo si se quieren respetar las medidas de aislamiento impuestas por el decreto del estado de alarma impulsado para luchar contra la propagación del coronavirus.