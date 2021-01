Masterchef ha conseguido convertir en cocinero más que conocidos a todos los ganadores que han salido de su factoría. Uno de los últimos en ganar este formato de cocina que lleva años triunfando en TVE fue Jorge Brazalev, un cocinero que sorprendió por su ingenio y sus ganas de comerse el mundo. Tanto que ahora sigue haciéndolo en redes sociales en donde hace unos días colgó un video en el que mostraba su desperpajo y sus ganas de divertirse.

Un vídeo que no dejó a nadie indiferente. Tanto que varios de sus 200.000 seguidores se preocuparon por el estado de salud de este ganador de Masterchef del que hacía mucho que el público general no tenía noticias. “¿Estás bien? Parece que estas demasiado delgado”, le dijo una seguidora poco después de ver las imágenes en las que este profesional de los fogones se muestra bailando ante un espejo del baño. Lo cierto es que poco después colgó otra foto para tranquilizar en la que ya parecía que se le veía con mejor aspecto. Un primer plano de su cara dentro del coche.

Masterchef se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina.

A lo largo del año se emiten, casi sin solución de continuidad, tres tipos de formatos de Masterchef: el de personas “anónimas”, el de famosos y el de niños, que es el próximo en estrenarse coincidiendo con la navidad.

De hecho ahora está a punto de estrenarse, coincidiendo con la edición senior de La Voz, otra nueva versión para gente mayor de este talent. Habrá que ver si tiene el mismo éxito que los otros hermanos que han pasado a lo largo de estos años por la emisión de Televisión Española.