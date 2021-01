Anabel Pantoja ha explotado contra el programa y contra sus colaboradores. Parecía que este día no iba a llegar, pero lo cierto es que tarde o temprano se veía venir. La sobrinísima ha sido convocada para solucionar su conflicto con Antonio Canales, con Belén Esteban y además... el formato le tenía preparado una sorpresa por la que se ha indignado y se ha quitado el micrófono.

Kike Calleja afirmaba mirando a cámara que el programa había hablado con Omar, su pareja, y también con el entorno de su pareja. Además, el periodista ha dicho que 'Sálvame' la estaba protegiendo de muchas cosas, algo que ha hecho estallar a la colaboradora y que le ha hecho gritar contra todo y todos: "España, se lo inventan todo, no es verdad, la familia de mi negro no ha hablado con ellos".

Jorge Javier Vázquez entraba corriendo en el programa y ha cogido a Anabel Pantoja para hablar más tranquilamente con ella y la sobrinísima le ha explicado: "La familia de mi novio me quiere muchísimo, serían incapaz de coger el teléfono al programa y si lo hacen no hablaría mal de mí. Todo esto es mentira, lo están cebando hasta que llegue el naranja y yo no voy a tomar una pastilla para la ansiedad porque llevo mucho tiempo sin tomármela".

Anabel Pantoja ha dejado claro que: "Hay límites y límites", pero el presentador le ha convencido para que no se fuera del programa -todo hacía presagiar que se iba para siempre- y la sobrina de Isabel Pantoja ha decidido quedarse, no sabemos por cuánto tiempo.