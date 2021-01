La 1 ha estrenado la temporada 21 de 'Cuéntame cómo pasó'. La nueva entrega se desarrolla a caballo entre los años 1992 y 2020 e incluirá en la trama la pandemia de coronavirus. El primer episodio ha llegado cargado de polémica, ya que uno de los personajes aparece incumpliendo las medidas de seguridad tras quitarse la mascarilla.

El capítulo desvela el grave estado de salud de Antonio Alcántara, interpretado por Imanol Arias. Su hija María, que en su versión adulta es encarnada por Silvia Abascal, es doctora en el hospital en el que está ingresado. La protagonista llama a su hermano Carlos, personaje de Carlos Hipólito, para informarle de la situación.

¡Gracias! Gracias por acompañarnos en el primer capítulo de la temporada ❤️#Cuéntame2020 pic.twitter.com/NroSgIMMdC — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) 14 de enero de 2021

"Papá ha tenido una recaída. No creo que supere esta noche" anuncia. Los espectadores se han fijado en que, para hablar por teléfono, María se quita la mascarilla pese a estar en un hospital. Este detalle ha generado polémica en Twitter, donde muchos usuarios han cargado contra la producción. "Con la mascarilla quitada dentro del hospital. Ni en la ficción seguimos las normas", lamentó una tuitera.

#Cuéntame2020 con la mascarilla quitada dentro del hospital. Ni en la ficción seguimos las normas. — Al . (@MybittersweetAl) 14 de enero de 2021

"¿Era necesario que María se quite la mascarilla para hablar por teléfono y encima dentro del hospital? Eso no me ha parecido algo muy acorde", dijo otro fan. "Que con mascarilla también se puede hablar por teléfono. No enseñéis eso porque luego la gente se lo toma al pie de la letra", recalcó una espectadora.

El capítulo me ha encantado. Los pelos de punta. Pero quiero decir algo. Era necesario que maria se quite la mascarilla para hablar por telefono y encima dentro del hospital? Eso no me ha parecido algo muy acorde. Gran inicio de temporada @cuentametve #Cuentame2020 — Christian Aranda (@harko69) 14 de enero de 2021

La pandemia de coronavirus no será el único hecho real de 2020 que dé el salto a 'Cuéntame cómo pasó'. Joaquín Oristrell, coordinador de guion de la serie, ya desveló que la borrasca Filomena también se reflejará en la trama. "Filomena será un personaje más", comentó. También destacó que Merche, personaje de Ana Duato, será una de las primeras en recibir la vacuna contra el COVID-19.