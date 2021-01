El Maestro Joao ha entrado en directo en Sálvame esta tarde para explicar lo que significa el fenómeno que hemos vivido hoy cuando han dado las 21:21 de la noche, del día 21 de enero, del año 21 y del siglo 21. Lo cierto es que el exconcursante de Gran Hermano ha hecho una aparición de lo más divertida, como siempre, en la que también ha presentado a su pareja, de la que está locamente enamorado de él.

Pero algo ha hecho enfadar a Paz Padilla y es que le ha preguntado al vidente si estaba en casa con los convivientes y él, muy sincero, ha explicado que no: "No, estoy con mi novio y con una persona con la que paso prácticamente todos los días". A la presentadora no le ha gustado nada que se haya saltado las restricciones y se lo ha echado por cara.

Después de esta pequeña regañina, Paz Padilla: "Espero que no te contagies", a lo que le ha respondido el vidente diciendo: "Ni tú tampoco". Un final de Sálvame que nos ha dejado con la boca abierta porque no sabíamos que se iba a crear esa mala tensión entre la presentadora y el vidente... pero esto no ha quedado ahí.

El Maestro Joao ha hablado a través de sus stories de Instagram y ha afirmado que está muy disgustado por las palabras de Paz Padilla ya que ella no es nadie para dar lecciones morales. Ha asegurado que la presentadora tiene todo Instagram lleno de Tik Toks con personas que no son convivientes y que le parecía fatal el trato recibido con ella cuando él ha entrado en el programa 'casi' para hacer un favor. Además, el vidente la ha tachado de 'la humorista que hace humor riéndose de la gente' algo que seguro no ha gustado nada a la actriz.

Cancelación

Sálvame está en horas bajas. Al menos en su último tramo, el que compite con la emisión de Pasapalabra en Antena 3. El formato de la Fábrica de la Tele ha tenido que cancelar "quiero dinero", la entrevista a cambio de importantes cantidades de dinero que se hacía a última hora de la tarde y que trataba de mejorar la audiencia del Sálvame Tomate. Es importante señalar que la audiencia de este programa es importante porque es el que lleva que mucha gente se quede a ver el telediario de la noche, el de Pedro Piqueras, que también ha perdido el liderazgo a favor de Vicente Vallés.

Si por algo se ha caracterizado Sálvame a lo largo de estos años de emisión del programa más polémico de Telecinco ha sido por la nomina de sus colaboradores. Se trata de personajes del mundo del corazón que de una o de otra manera acaban acercando todos los temas al plató del formato de la Fábrica de la Tele para las tardes de Telecinco. Unos colaboradores que además nutren otros programas de la casa. No hay que olvidar, por ejemplo, que no es extraño que al menos un colaborador de esta factoría acabe pasando por Supervivientes y que así un programa “alimente” al otro.

Pero si hay una colaboradora de la que se ha hablado (y mucho) durante estos años esa ha sido, sin duda, Lydia Lozano.

Para bien y para mal la periodista no ha dejado a nadie indiferente. Tanto que quienes la conocen dicen que lo extraño es que siga siendo fiel a un programa como el de Telecinco en donde se ve sometida a humillaciones casi semanales.

Hace varias semanas en el programa de las tardes se llegó a insinuar de nuevo que se trataría el “tema” de Lydia con Albano. Y de nuevo hubo llantos y quejas. Pero la tensión acabó explotando esta pasada semana con un encontronazo entre Lydia y Mila Ximenez que se saldó de una manera curiosa.

Y es que la dirección de Sálvame volvió a utilizar las redes sociales para pulsar la opinión de su audiencia. Pero en contra de lo que muchos pensaban y pueden pensar todavía a día de hoy no está claro que los que están al otro lado de la pequeña pantalla prefieran a protegidos como Ximenez. Más bien al contrario. La mayor parte de la audiencia aprovechó, de hecho, la “encuesta” que se realizó en redes sociales para cargar contra Lydia.

Al final la periodista tuvo mucho más éxito del que se esperaba. Tanto que volvió a demostrar una vez más que para muchos de los que se sientan al otro lado de la pantalla cada tarde ella es la auténtica protagonista y que si falta no sólo la van a echar mucho de menos sino que el programa va a perder a uno de sus grandes valores y a una mujer que da mucho de que hablar tanto a un lado como al otro de la pantalla de la televisión.