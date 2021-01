Encendido y apasionado debate el que se ha montado esta mañana en el programa de Ana Rosa Quintana a cuenta de las vacunas y de los viales que se pueden poner de las mismas. La tertulia política del programa de las mañanas de Telecinco ha vivido un momento álgido cuando una colaboradora ha intentado meter baza y veía que no dejaban que hablase. "¿Puedo hablar en algún momento?" se acabó quejando la tertuliana del área política después de que se entrevistara a una enfermera que había tratado de explicar lo sucedido con los ya famosos "culillos" de las vacunas.

Ser uno de los programas más vistos y comentados de la televisión tiene sus evidentes ventajas pero también algún que otro inconveniente. Y es que la audiencia está pendiente casi al minuto de cada cosa que dices. Ayer mismo el programa de Ana Rosa Quintana desvelaba una exclusiva relacionada con las primeras declaraciones de Isabel Pantoja en el caso de su hijo. Unas declaraciones que no sentaban nada bien a la audiencia, harta ya de que personajes como Kiko Rivero vivan de su madre. Muchos de ellos criticaron lo sucedido en redes sociales.

Pero las críticas no fueron sólo contra Rivera. También contra su mujer Irene Rosales, que muchas veces también se ha vuelto envuelta en polémicas y que también incluso ha colaborado con algún programa de televisión como Viva la Vida.

El posado de Anabel Pantoja sobre la nieve en los estudios de Telecinco ha dado que hablar más allá del plató de Sálvame. De hecho, el pasado viernes, en “El programa de Ana Rosa” se analizó el polémico desnudo integral de Anabel Pantoja en la nieve, imitando una foto de Cristina Pedroche subida en Instagram.

El colaborador Joaquín Prat fue el primero en pronunciarse sobre la pose en la nieve de la colaboradora de “Sálvame”: "Encuentro que Anabel Pantoja se presta a lo que le manda el programa, entra al juego de todo y si se quiere poner en pelotas en las palmeras de la entrada pues está muy bien".

En ese sentido, la presentadora Ana Rosa Quintana, tras escuchar a su compañero, comentó su opinión sobre el desnudo: "A mí me parece bien, pero no es una imagen favorecida porque es una niña guapísima y no sale favorecida".

Tras estas palabras, a la presentadora le han llovido críticas. Su valoración del desnudo de la colaboradora de “Sálvame” no ha caído en sacos rotos. han sido los que han criticado a la colaboradora por haberse prestado a ello. Tras el comentario de la presentadora, su compañero Miguel Ángel Nicolás criticaba las palabras de su ‘jefa’: “Pero Ana, ¿si no tuviera tanto peso o estuviera delgada nos parecería bien? ¿Nos parecería igual de mal? La Pedroche nos parece maravilloso, pero como es Anabel no gusta tanto…”.