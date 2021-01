A pesar de que Supervivientes es el reality por excelencia de Telecinco y de que muchos de los que participan en el formato luego recorren platós de televisión para vivir de su fama hay honrosas excepciones. Personas que se toman el concurso como un reto personal y no van a hacerse famosos sino a vivir la experiencia. Es el caso de José Luis Losa, un cocinero muy conocido también que además fue finalista de la tercera edición de Masterchef en TVE. Hace unos el propio Losa hacía alusión a su situación en redes sociales.

"Quiero poner un comentario respecto a lo que se está publicando de mi y de que estoy en contra de Supervivientes y de Telecinco. Es todo mentira. Yo tanto a Bulldogtdv (la productora del programa) como a Telecinco siempre estaré agradecido. Los presentadores, el equipo... todos geniales y de echo me llevo con todos bien. Pero Masterchef no es lo mismo. De esa productora sí me fui con mal sabor de boca. El premio por quedar tercero nunca me lo dieron , ni pude reclamar nada de nada, y encima cuando gané en Supervivientes me pidieron el 30% del premio del bruto, sin descontar impuestos. Les dije que un juez lo decidiría. Los presentadores y gran parte del equipo no tienen culpa pero de esa productora si tengo muy mal sabor de boca", relató.

A pesar de que muchos a buen seguro no se acuerdan de él fue uno de los ganadores más polémicos en su día de Supervivientes, el programa de Telecinco en el que varios famosos tratan de sobrevivir en una isla desierta sometidos a condiciones extremas de vida. Abraham García estuvo a punto de tirar la toalla en varias ocasiones y consiguió al final en la última gala del concurso imponerse a Rafa Lomana, el hermano de la famosa televisiva que le hizo que lo pasara mal en alguna ocasión. Pero ¿qué ha sido de su vida? Lo cierto es que ahora García luce un cuerpo espectacular aunque alejado de las cámaras.

García siguió trabajando su cuerpo incluso fuera de la isla y de ello dan buena cuenta las fotos que le joven comparte en redes sociales como la que sigue a estas líneas y en donde se le puede ver en bañador.Y es que el joven trabaja como modelo de varias marcas mientras klo combina con otra de sus pasiones: pinchar discos.

Lo cierto es que han sido muchos los comentarios que ha tenido el joven a sus fotos más sensuales en las redes sociales en donde muchos pueden seguirle ahora que está alejado de los focos y que no ha vuelto a conceder entrevistas.

Pero en este caso la ausencia de Abraham de las redes causó cierta preocupación entre sus fans. Hacía meses que no aparecía hasta que la pasada semana colgó una foto en la que se volvía a mostrar después de meses de ausencia y anunciaba que "seguimos vivos".