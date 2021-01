Andorra se ha convertido en uno de los destinos más nombrados últimamente en la actualidad nacional y no precisamente por su oferta en deportes de montaña e invierno. Muchos youtubers españoles han decidido trasladarse a Andorra para pagar menos impuestos. El Rubius es solo el último en una larga lista de 'youtubers' que ha decidido trasladar su residencia a Andorra, un país que tiene una política fiscal más laxa y por eso permite a este tipo de creadores pagar menos impuestos de los que les corresponden en España. Él mismo lo ha reconocido. Tras una década tributando en España, el 'streamer' español más internacional se muda para engrosar aún más su ya holgado bolsillo, pues se le estima unos ingresos anuales de más de cuatro millones de euros.

Wall Street Wolverine en Cuatro al Día hablando de Andorra y los Youtubers https://t.co/HhXidU7ObY — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) 29 de enero de 2021

Precisamente por lo abultado de las cifras, las redes sociales han ardido y han hecho a El Rubius 'trending topic', y no para alabar su decisión. No lo han hecho ni los que apenas lo conocen de oídas ni tampoco sus millones de seguidores. "Me hubiese ido hace muchos años. Literalmente, todos mis amigos están allí", justificó el 'youtuber', unas excusas que no convencieron. "Sé que habrá gente que me critique, pero no me preocupa, hablan sin saber", concluyó.

Este famoso youtube se ha unido a otros conocidos entre la comunidad en streaming. Precisamente uno de los más famosos, 'Wall Street Wolverine', ha participado en directo en el programa 'Cuatro al día', donde ha protagonizado un sonado desencuentro con colaboradores como Ketty Garat y, especialmente, Javier Ruiz. Wolverine ha pedido que se deje de "perseguir a las rentas altas" como la suya. El youtuber ha defendido que con su marcha defiende "su libertad" y que quiere "mandar un mensaje2 con ello. Sin embargo, Ruiz, experto en temas económicos, le ha reprendido, alegando que "La libertad para ti es que pagues menos impuestos. Tú pagarás menos, pero gente que cobra menos que tú, tendrá que pagar más".

El youtuber, ha compartido a lo largo del día de hoy una gran cantidad de tuits apoyando su marcha, ya sea por parte de seguidores, o apoyándose en otras informaciones.