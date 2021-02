Supervivientes ha sido desde siempre uno de los concursos más valorados y queridos por la audiencia. Por eso no es extraño que los espectadores se queden de vez en cuando enganchados a las historias y a la vida de quienes pasaron por el formato de Telecinco que lleva más de una década en emisión con importantes datos de audiencia.

Una de las ganadoras hace años fue Daniela Cardone, una famosa argentina que ha dejado estos dias preocupados a sus seguidores por un tétrico mensaje colgado en redes sociales. "No escucho, no veo, no hablo, no molestar", decía con una foto de unas calaveras.

Un mensaje lanzado hace meses poco antes de desaparecer por completo. A día de hoy nada se sabe de ella. Ha desaparecido por completo en redes sociales. Sin dejar rastro.

Otros conocidos

Le conocimos en Quién quiere casarse con mi hijo y luego acabó colándose en varios programas del corazón y hasta en Supervivientes, el reality de moda en Telecinco. Christopher Mateo sigue viviendo una vida de lujo tras el programa. Casi a diario comparte en sus redes sociales día a día su vida de lujo y glamour con celebraciones (hace poco su 24 cumpleaños) y hasta aviones privados.

Una vida de la que presume y que, por otra parte, le reporta tantas críticas como piropos.