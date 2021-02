Si algo ha conseguido a lo largo de los últimos años Ana Rosa Quintana es que en su programa no se hable sólo de sucesos o del mundo del corazón. El formato que presenta todas las mañanas y que llena de contenidos más de cuatro horas de programación, supone uno de los baluartes de la cadena también en lo que a política se refiere. Son muchos los protagonistas de la actualidad que cada mañana pasan por el plató de Telecinco. En este sentido muchos han criticado en los últimos meses la "derechización" del formato de la principal cadena de Mediaset España. Por eso a muchos les ha sorprendido hoy el comentario que ha hecho la propia Ana Rosa Quintana durante la tertulia política.

"Es repugnante que se utilice una pandemia para ganar votos o para una confrontación política. Está muriendo gente y hay muchos afectados", alertó.

No fue algo nuevo. Hace días hablaba de la posibilidad de que Pedro Sánchez pacte los presupuestos del próximo año con Ciudadanos (una posibilidad cada vez más cercana) la presentadora alababa esa capacidad del presidente socialista del gobierno de pactar con unos y con otros. "Eso hay que reconocérselo", afirmaba mientras entrevistaba a Toni Roldán, ex diputado de Ciudadanos que visitaba esta mañana el formato de Telecinco y que también se mostraba de acuerdo con el cambio de perspectiva del que había sido su partido.

"Yo precisamente salí por la falta de pactos. Ciudadanos tiene que ser un partido que acabe con la política de bloques", afirmó.

Nuevo trabajo

Los periodistas, y especialmente los presentadores de televisión, ya no viven sólo de su trabajo. Más bien al contrario. Las redes sociales han supuesto un giro totalmente radical. Y no sólo como manera de comunicarse con el público. También como forma de hacer negocio. Hace unos días una promoción de Ana Rosa Quitana en redes sociales de la carne de vacuno dividía a sus seguidores. Si bien es cierto que casi todos destacaban que la publicación era una promoción pagada (algo habitual que hacen todo tipo de presentadores y de personas influyentes en redes sociales mencionando la marca y hablando de sus virtudes), la mayor parte alababan la iniciativa que al final sólo pretendía (al menos eso parece) dar el apoyo a los productores de carne españoles que estos días lo están pasando tan mal.

Lo cierto es que pocas presentadoras pueden decir que un vídeo suyo ha sido reproducido casi 90.000 veces como este de Ana Rosa Quintana y eso es algo que las marcas valoran y por lo que están dispuestas a pagar.

Pero los seguidores no sólo hablan de lo que cuenta la presentadora. Muchos han aprovechado los comentarios en esta y en otras publicaciones para alabar la profesionalidad de Quintana a la hora de tratar ciertos temas. “Vaya profesional que eres”, le decía una usuaria de Instagram en esa misma publicación.

Aunque, eso sí, no todo el mundo está de acuerdo. Si bien es cierto que en no pocas ocasiones los famosos (especialmente del mundo de la televisión) se ven sometidos a presiones de personas que acusan o atacan con nombres falsos y sin ni tan siquiera una foto de perfil. Se trata de personas que lo único que buscarían es hacer daño aprovechándose del anonimato que conceden las redes sociales. Personas que en no pocas ocasiones hacen que los famosos decidan abandonar la red o simplemente ignorarla hasta que tienen que “colocar” un mensaje publicitario por el que han cobrado.