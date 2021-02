Este viernes por la tarde, Belén Esteban miraba fijamente a cámara en 'Sálvame Diario' para decirle a María José Campanario que dejara de escribir cosas de ella en redes sociales. Hoy, El digital 'esdiario' ha publicado en exclusiva la carta íntegra que ha publicado la mujer de Jesús Janeiro de madrugada en el perfil de Facebook que tiene bajo el nombre de Mery Torres, de lo que se ha hecho eco el programa 'Socialité'. Posteriormente llegó el momento del Deluxe y claro, Belén volvió a hablar. Fue una frase de la Esteban la que desató la tormenta.

Ahora María José Campanario habla tras su conflicto con Belén Esteban y lo hace en la revista ‘¡Hola!’. La mujer de Jesulín de Ubrique deja titulares como que está “harta” de que “esta señora”, en alusión a la colaboradora de ‘Sálvame’, “se pegue 20 años” hablando de ella y de su familia.

“¡Y encima me manda callar!”, se queja la odontóloga. Además, María José parece culpar de la situación a Belén Esteban, acusándola: “No me deja en paz”.

Para rizar el rizo la colaboradora de ‘Sálvame’ advirtió a María José que si seguía atacándola, sacaría lo que tiene en su móvil. Dejaba claro que no se trataba de mensajes que le hubiera mandado la propia María José, pero sí que eran de contenido “inmoral”.

Jesús Janeiro se ha convertido en el gran protagonista de la guerra que ha estallado entre María José Campanario y Belén Esteban. Mientras que algunos sostienen que el torero apoya completamente a su mujer en sus manifestaciones contra la madre de su hija Andrea, otros aseguran que el de Ubrique estaría enfadadísimo por su mujer por empezar una batalla contra la colaboradora televisiva ahora que estaban atravesando una etapa de lo más tranquila.

Sin embargo, Jesús prefiere no decir ni esta boca es mía y se mantiene al margen de la polémica, guardando silencio y esperando que se calmen los ánimos. Algo que parece que no va a suceder después de las nuevas declaraciones de María José asegurando que no se arrepiente de la carta que publicó en contra de Belén Esteban y asegurando que no piensa dar marcha atrás.

A pesar de intentar continuar con su rutina diaria, Jesulín está llevando mal la presencia de los medios de comunicación en Ambiciones e, intentando evitar las preguntas sobre la polémica que protagonizan las dos mujeres de su vida, el torero se ha pasado de largo su finca, tan nervioso como estaba.

Una vez consciente de que había pasado por delante de la puerta de Ambiciones sin entrar - cuando claramente era su intención - Jesús ha vuelto sobre sus pasos y, a toda velocidad, ha llegado a su finca. Muy serio e intentando mantenerse al margen, el diestro sigue en su línea de no hablar ni de las palabras de su mujer ni tampoco confirmar o desmentir la información que apunta a que su familia apoya a Belén Esteban en esta guerra sin cuartel.