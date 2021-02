La revista "Diez minutos" publica hoy en su portada que Kiko Rivera repetirá experiencia y volverá a concursar en "Supervivientes", convirtiéndose en el fichaje estrella de uno de los realities más exitosos de Mediaset. Una sorprendente noticia que llega apenas una semana después de que el Dj, sobrepasado por su guerra con su madre, Isabel Pantoja, anunciase que se retira mediáticamente por una temporada.

Sin embargo, acabamos de hablar con Kiko que, rotundamente, desmiente su participación en "Supervivientes" y asegura netre risas que no sabe de donde puede salir dicha información.

- CHANCE: Kiko ¿qué tal? ¿Confirmado ya que participas en 'Supervivientes'?

- KIKO: No, no, no

- CH: Ha salido la noticia

- KIKO: No sé de donde te has sacado eso compadre

- CH: Publicado en prensa Kiko

- KIKO: No, no

- CH: ¿Lo desmientes?

- KIKO: No está la cosa para ir a 'Supervivientes' ahora hijo

- CH: ¿Entonces es que no o estás negociando todavía?

- KIKO: No, no. Estoy muy bien en casa de momento gracias

Sin embargo, cuando le preguntamos si ha recibido la felicitación de su madre por su cumpleaños, Kiko entra en su casa y nos deja con las ganas de conocer la respuesta. ¡No te lo pierdas en el siguiente vídeo!