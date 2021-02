Can Yaman, actor de Bay Yanlis, levanta pasiones. No es nada nuevo. Su físico y su simpatía han conquistado a medio mundo. Pero no todo es genética. El actor trabaja duro su cuerpo para estar en forma.

Hace unos días ha mostrado en sus redes sociales como entrena el tren superior con un ejercicio imposible. Mientras se coloca sostenido sobre sus brazos boca abajo -haciendo el pino- flexiona sus brazos en varias repeticiones para entrenar hombre, espalda y pecho. Es un ejercicio muy completo no apto para todo el mundo.

El propio Can Yaman termina con cara de circunstancia cuando se pone de pie.

Como es habitual, la publicación ha generado centenares de reacciones entre sus fans. Hay que decir que la inmensa mayoría de los comentarios son positivos. "Es impresionante", le dicen muchos.

Lo que es una verdad incontestable es que todo lo que toca Can Yaman últimamente se convierte en oro. De hecho, los datos de audiencia de su última telenovela, Bay Yanlis, están siendo rompedores en Turquía.