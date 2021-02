Nunca un meme había ocasionando tanto revuelo. La relación entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez se ha vuelto a tensar. Esta vez, por una imagen de la de Paracuellos que circula por redes sociales y que el presentador recibió en pleno directo y le mostró a Kiko Hernández.

La situación es la siguiente. Dentro de la guerra de la Esteban con Mario José Campanario, la colaboradora de televisión, mirando a cámara, remata su intervención con un "La arruga es bella y me encanta". Aunque no especificó a qué se refería, parecía tener que ver con una imagen poco favorecedora en un Sálvame Deluxe. Muchos colaboradores no sabían a qué se refería. Tampoco el presentador. En ese mismo momento le llegó el meme de la discordia a su teléfono y se lio.

No te voy a insultar,

Pero lerda tu



Así fue la bronca

A Belén no le sentó bien que anduviese mostrando esa imagen entre ellos y dejó caer que también tiene imágenes del catalán, lo que ha hecho que este estallara: "Que salgas diciendo que tienes fotografías mías me hace darme cuenta del nivel de persona que eres, por si me faltara conocerlo. Eso jamás te lo hubiera dicho yo a ti".

"Te estoy pidiendo perdón, no eres capaz de aceptar las disculpas y encima dices que tienes fotografías mías", se ha quejado Jorge Javier, mostrándose muy indignado por la actitud de la 'princesa del pueblo'.

El también conductor de 'La casa fuerte' y 'Supervivientes' ha arremetido contra la colaboradora, que apenas ha rechistado. "De mí puedes enseñar lo que te de la gana. No me vengas ahora con esto, ni con amenazas, ni nada. ¿Solo a ti se te pueden aceptar las disculpas? ¿Solo tú tienes esa potestad? Conmigo no, chata", le ha espetado.

Belén Esteban ha roto a llorar, algo que no ha hecho parar a su compañero de programa: "No me vale, y no me llores porque me da igual. El lloro funciona muy bien en cámara. A tomar por saco". Jorge Javier daba por zanjada la discusión con esta frase, provocando que la ex de Jesulín de Ubrique abandonara el plató entre lágrimas.