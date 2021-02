Can Yaman es uno de los galanes de novela más conocidos de todo el mundo. No en vano ha conseguido que la serie que protagonizó (Erkenci Kus) fuera una de las más vistas del año en varios países de Europa. Pues ahora en sus redes sociales Yaman sigue siendo uno de los actores de los que más se habla. Hace unos días colgaba un vídeo (que puedes ver bajo estas líneas) en el que hacía deporte en un gimnasio. Un vídeo de apenas unos segundos que lleva más de dos millones de reacciones. Y se dice pronto. Pero no es lo único que se ha comentado. También se habla de su nueva novia, con la que posa.

Pero si algo atrae de este galán de telenovela del siglo XXI es su cercanía con el público. Una cercanía que le ha hecho ser muy popular en redes sociales. Yaman ha utilizado en numerosas ocasiones sus perfiles tanto en Instagram como el Twitter para estar lo más cerca posible de sus seguidoras.

Lo que ahora extraña a muchas es que Yaman haya decidido cancelar su cuenta en Twitter. El galán todavía está en Instagram en donde algunas de las fotos que publica superan incluso el millón de seguidores pero ojo porque en la red del pajarito azul ha desaparecido. Y es una pena porque muchas de sus seguidoras usaban este perfil para ponerse en contacto con él o para mandarle mensajes de ánimo y apoyo.

Las series turcas dieron este año un paso más en su camino al éxito total. No en vano habían sido un buen impulsor de las audiencias en los canales temáticos tanto de Mediaset como de Atresmedia (Nova llegó incluso a lanzar un servicio Premium que aún mantiene de novelas bajo pago). Ahora el fenómeno ha dado un paso más. Antena 3 se atrevió hace semanas a estrenar una de estas producciones turcas en prime time. La apuesta era arriesgada. Las series de Atresmedia tenían muy buena fama pero nadie sabía si iba a funcionar un culebrón a las diez de la noche. Pero funcionó. Tanto que incluso hizo que Antena 3 ganara a su eterno rival Telecinco a pesar de que la cadena de Mediaset estrenó algunos de sus formatos más conocidos como la Isla de las Tentaciones para intentar competir.

Las series turcas van a seguir su éxito con el estreno de nuevas producciones. De hecho Can Yaman está ahora mismo centrado en su nuevo proyecto que se llama Bay Yanlis y que en esta ocasión verá la luz en Nova, el canal especializado en novelas de Antena 3. A buen seguro esta cadena aprovechará para dar un impulso a su sistema de pago por visión que por sólo dos euros permite a las seguidoras de este tipo de series verlas por anticipado o incluso disfrutar de todos los capítulos sin publicidad por el medio y sin ninguna interrupción en general.