'First Dates', el programa de citas de Cuatro encabezado por Carlos Sobera, lleva ya varias temporadas a sus costillas, y los telespectadores han tenido la ocasión de ver todo tipo de encuentros entre parejas de todo tipo.

Esta semana les tocaba participar a Adrián e Idrayet; él un chico madrileño de 30 años al que le gustaban las mujeres latinas, y ella una chica de 23 años en busca del amor perfecto.

Pero conforme la cita iba avanzando, la cosa se iba torciendo cada vez más, convirtiendo la cita de Adrián e Idrayet una de las peores que se ha vivido en el programa. En el momento en el que ella le dijo que quería montar su propio negocio pero "no con su propio dinero", él empezó a sospechar que algo raro había detrás de ella, así que le fue sonsacando la información que a él le interesaba. La respuesta de ella sorprendió al chico: “Me han facilitado todo y no he tenido la necesidad de trabajar”.

Además, Idrayet aseguró que siempre había estado mantenida por sus novios. Él sintió pena por las palabras y de ella y le dijo que tenía que hacerse valer como mujer y dejar de depender de los hombres. "No tenemos nada en común y creo que no deberías depender de ningún hombre. Hacerte valer como mujer porque tienes una mentalidad machista", concluyó.