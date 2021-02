Se ha hablado de esas fotografías durante toda la historia y a día de hoy siguen siendo una incógnita para la prensa del corazón ya que ninguna de las dos protagonistas han vuelto a hablar de ellas. Hablamos de las imágenes que fueron portadas de revistas hace años de María del Monte e Isabel Pantoja en una actitud cariñosa y por fin hoy hemos oído a la cantante de sevillanas hablar de ello.

María estaba hablando con Anne Igartiburu mientras cocinaban de la playa (en 'Dos parejas y un destino') y la presentadora de televisión le confesaba a la cantante que no le gustaba ir a las playas, algo que hacía recapacitar a la artista y entonces le preguntaba si era porque le habían pillado alguna vez en una de ellas y la habían fotografiado. Enseguida, la periodista aseguraba que no... pero la contestación que más nos ha llamado la atención ha sido la de la andaluza.

María le ha dicho a Anne: "A mí tampoco me han pillado nunca", algo que provocaba la risa de la presentadora y la cantante se daba cuenta de lo que había dicho. Y es que se trata de la primera vez que hace referencia a esas fotografías que todavía a día de hoy siguen dando de qué hablar. La cantante ha justificado algo de esas fotografías: "No considero que me pillaran a mí, eso fue un salpicón", cosa que no se ha entendido muy bien porque deja la duda de si a la que pillaron fue a la Pantoja...