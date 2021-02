Las redes sociales no sólo sirven para estar en contacto con los famosos actuales. También se utilizan (y mucho) para no olvidar los que pasaron en algún momento por las secciones de sociedad o por los programas más importantes del mundo del corazón. En este caso los internautas se han acordado estos días de Darek, el exnovio de Ana Obregón y ex participante en Gran Hermano Vip, uno de los reality shows más conocidos del panorama televisivo nacional.

Sus últimas fotos en redes sociales no han pasado desapercibidas. Más bien al contrario. Sus imágenes enseñando abdominales han dejado a más de uno con la boca abierta. “Madre mía”, llegaba a sorprenderse una usuaria de Instagran en las últimas horas. Y es que sus fotos de fiesta, en la playa, en fiestas... No dejan a nadie indiferente.

Darek fue, durante su paso por Gran Hermano Vip, uno de los concursantes que menos dio que hablar. Tanto que muchos llegaron a calificarlo como el “mueble” de su edición. Es decir, ese concursante que apenas aportaba nada dentro de la casa.

Telecinco iba a emitir en unos días la versión Dúo de Gran Hermano. Sin embargo el escándalo de la violación que tuvo lugar en la edición de anónimos de hace años y la posterior retirada de anunciantes de la versión Vip del programa hizo que la cadena diera marcha atrás y sustituyera el programa por La isla de las Tentaciones.

Pero eso no significa que la principal cadena de Mediaset deje de lado los realitys ni mucho menos. Será precisamente dentro de apenas unas semanas cuando vea la luz la nueva edición de Gran Hermano. Y puede que luego vuelva Supervivientes.