Sofía Suescun, cara conocida de Telecinco tras ganar Gran Hermano y participar en multitud de programas de telerrealidad de la cadena, ha pronunciado unas polémicas palabras este martes en el programa 'Ya es mediodía'. La colaboradora del espacio 'Fresh', destinado a comentar la actualidad del corazón y la prensa rosa, ha despertado las críticas en las redes sociales, que se han hecho eco de las desafortunadas palabras de Suescun y las han tachado de "racistas", "repugnantes" y "asombrosas".

Mientras comentaban la polémica sobre el embarazo de Anabel Pantoja, colaboradora de Sálvame que ayer conoció en directo que estaba encinta, Sofía Suescun ha asegurado que a ella le gustaría adoptar a un menor. Concretamente, Suescun ha dicho: "Me encantaría adoptar algún negrito, es como... mi sueño, no sé. Igual que los animales, criarlos no, sino ayudarlos".

La presentadora del programa, Sonsóles Ónega, tenía cara de incredulidad ante la afirmación de la ganadora de Gran Hermano. En redes, las críticas no han tardado en llegar para cuestionar las palabras de Suescun. Algunos usuarios de la red social del pajarito han creído entender que la colaboradora quería afirmar algo distinto a lo que han dejado entrever sus palabras. Otros, más tajantes, han rechazado las palabras de Suescun al considerarlas "racistas".