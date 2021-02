La polémica ha vuelto a estallar en Sálvame (una vez más). El espacio televisivo de Telecinco al que millones de espectadores acuden religiosamente cada tarde ha vuelto a vivir un momento de tensión durante la entrevista a la presentadora Ares Teixidó. “¿Qué hago aquí?”, confesaba que se preguntaba antes de entrar al plató. Teixidó explicaba cómo ha cambiado su vida desde su paso por el reality que la enfrentó con Belén Esteban y, sobre todo, desde que fue diagnosticada de diabetes, una enfermedad que la llevó a sufrir una depresión de la que ya está recuperada.

Uno de los temas de los que se hablaron durante la entrevista fue de los romances que había vivido la periodista en los últimos años, haciendo especial hincapié en su historia con David Bustamante. La periodista trató de evitar ese tema en concreto explicando que en su momento no lo pasó bien por las acusaciones que tuvo que soportar, que apuntaban a que era “una trepa” o que quería “aprovechar la fama del cantante”, se enfadó con el programa y aseguró sentirse “en una encerrona”:

“Esto sí que me parece oportunista. He venido aquí porque me parecía una forma de reconciliarme con el medio, era una forma de decir ‘he estado mal, pero se puede estar bien’. Que yo entiendo que no tiene ningún interés esto en ‘Sálvame’, pero me habéis llamado, ya me parecía raro juntar los conceptos amabilidad y ‘Sálvame’, pero me parece una encerrona”, afirmaba. Aunque, posteriormente, declaraba que ella como periodista habría hecho lo mismo.

El fin de una era: ¿Se ha ido para siempre Belén Esteban de televisión y ha dejado Sálvame?

Belén Esteban valora con su familia su futuro mediático y no descarta retirarse de “Sálvame”. Si echamos la vista atrás y recordamos la monumental bronca que tuvieron ambos cuando la Esteban volvía a pisar el plató de 'Sálvame' tras el confinamiento, recordarán que la princesa del pueblo estuvo a punto de dejar el programa para siempre ya que además del enfado con Jorge, se sintió humillada públicamente. Tras una fuerte discusión que tuvieron Jorge Javier Vázquez y ella, el presentador fue el que tuvo la última palabra y la colaboradora se levantó con los ojos llorosos, se dirigió hacia el director del programa y no la volvimos a ver en toda la tarde... Si la anterior vez estuvo a punto de dejar para siempre 'Sálvame Diario', podemos estar de nuevo ante el abandono fulminante de Belén Esteban en la gran pantalla.

De hecho, hoy muchos eran los espectadores que esperaban ver a la Esteban en el plató del programa y se han llevado una decepción porque ni estaba, ni se la espera esta tarde. De esta manera, queda el aire la duda de si Belén está pensándose irse del programa donde la vimos crecer como personaje público y del que tantos compañeros se han marchado con un mal sabor de boca por el 'trato' recibido.