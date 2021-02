El programa Socialité que presenta María Patiño ha traspasado hoy, según muchos usuarios de las redes sociales, la línea del respeto contra una famosa. No es otra que Isabel Pantoja, a la que querían "reventar" la exclusiva de su vestido de novia.

Chabelita y su entorno están muy enfadados por lo que va a pasar hoy en #Socialité428. Vamos a reventar su exclusiva millonaria enseñando su vestido de novia. ¡Pon ya Telecinco! pic.twitter.com/GxROhHUwaO — SOCIALITÉ (@socialitet5) 20 de febrero de 2021

Los comentarios no se hicieron esperar. "Estará orgullosa María Patiño, ojalá algún día le revienten el sustento de su familia a ella para saber lo que es", aseguraba una usuaria de Twitter. "Es para no verlo más cuando hablan de "reventar", aseguraba otra. No es la primera polémica que rodea a este formato. Fue hace una semana la última. Pero no sólo reaccionaron los espectadores. También los dueños del vestido de novia, que han amenazado al programa con una demanda millonaria que según algunas fuentes ya se había interpuesto y que podría llevar a que Telecinco se planteara si es lógica la continuidad del formato.

Se anunciaba como la gran exclusiva del día. Y no pintaba mal el cebo: una famosa sometida a un acoso por un vídeo sexual. Pero una seguidora del programa la reventó: es Oriana, la conocida colaboradora de cientos de programas de televisión reveló hace días en redes sociales el calvario que está sufriendo. Con este "reviente" de la exclusiva se hace bastante daño al programa que presume de ser la referencia de los cotilleos el fin de semana. No en vano gran parte del formato se basa en ir poco a poco cebando lo que va a suceder al final del formato.

Socialité ha logrado convertirse con el paso de los meses en uno de los referentes de la prensa del corazón en nuestro país. El descanso del fin de semana de Sálvame (que no se emite ni el sábado ni el domingo por la tarde) hizo hace ya meses que Mediaset le encargara a La Fábrica de la Tele otro formato que pudiera mantener el interés de la audiencia y que, después del cambio de Viva la Vida, permitiera a la cadena llenar de temas del corazón la única franja horaria que no tenía este tipo de contenido en las principales horas de emisión. Fue así como nació Socialité.

Desde un primer momento el programa estuvo presentado por María Patiño. A buen seguro que tanto Mediaset como la productora querían aprovechar el buen momento que vivía la periodista entre la gente joven a la que Patiño parece ser un referente en el mundo del corazón. Pero la ausencia de temas importantes y de exclusivas hace que en no pocas ocasiones Socialité recurra a ganchos que en esta ocasión no han gustado demasiado a la audiencia.

El pasado fin de semana, sin ir más lejos, el programa prometió una gran exclusiva relacionada con el tema de Isabel Pantoja y la supuesta herencia envenenada. Y en realidad la persona que tanto conocía a la tonadillera y que había hablado con el programa no era otro que un novio que la cantante había tenido de joven. Algo que desde luego que no gustó nada a la audiencia. “Es una tomadura de pelo”, llegaron a decir algunos en redes sociales.

Lo cierto es que esta polémica no llegó sólo a las redes sociales del programa. También se “trasladó” a las cuentas que tiene en Instagram y en Twitter la presentadora del programa. María Patiño recibió fuertes críticas en las últimas fotos que tiene colgadas en Instagram. Aunque, sólo hace falta darse una vuelta por el Instagram de la propia presentadora, para darse cuenta de lo común que es en este mundo que se insulte o se menosprecie a los colaboradores de televisión. La audiencia utiliza muchas veces las redes sociales para atacar a una persona sin dar la cara, con perfiles falsos en los que no figuran fotos ni tan siquiera imágenes de ningún tipo. Ni, por supuesto, datos que puedan llevar a identificar a la persona en cuestión.