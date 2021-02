Juan Carlos Monedero reapareció este jueves en 'Cuatro al día', programa en el que colabora habitualmente y al que no había acudido desde el pasado 16 de febrero, fecha en la que fue citado como investigado en el Caso Neurona. Una citación que se produjo después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) indicara en un informe que había cobrado 26.000 euros de la matriz mexicana de la consultora política Neurona con una "factura falsa".

"¿Por qué te cita el juez?", comenzó preguntándole Joaquín Prat al cofundador de Podemos, que respondió con un breve "no lo sé". El tertuliano explicó que ha recibido una notificación para presentarse como investigado el próximo 15 de marzo, pero mantuvo que desconoce el motivo: "No pone nada. Nada es nada. Eso es todo lo que sé".

Las palabras de Monedero provocaron la sorpresa de Prat: "¿Es habitual que te citen como investigado sin aclarar en esa citación el delito por el que se te podría imputar?". "He preguntado a un par de jueces en activo y a un exmagistrado del Tribunal Supremo. Me dicen que suele haber un auto donde se establece de qué se te acusa, para que puedas ir a defenderte", señaló.

El colaborador de 'Cuatro al día' aseguró que no tiene más información de la que se ha publicado: "Lo que sé es por los medios de comunicación". Más adelante, mostró unas portadas en las que se afirmaba, por ejemplo, que había utilizado Neurona "para pagar la hipoteca". "¿Qué tengo que hacer? ¿Gastármelo en 'señoras caras' como el rey emérito?", se preguntó.

"Aquí ha habido una sospecha mal gestionada por quien hizo el informe, un juez que me podía haber preguntado en vez de estar casi un año sin preguntarme y sin pedirme ningún papel. Yo le hubiera enseñado todo, el juez habría dicho que todo está correcto y me hubiera ahorrado todo esto", añadió mientras volvía a mostrar las portadas de varios periódicos: "No veo que le pase esto a ningún otro partido".

"Mi madre falleció, pero si tengo que pensar en que mi madre ve esta mierda... ¿Qué hago? Estos señores se permiten el lujo de insultar a una persona sin pruebas de ningún tipo", lamentó Monedero en el espacio de Cuatro.