1,2 millones de euros. Eso es lo que parecía que iba a ganar ayer Pablo Díaz en Pasapalabra. Había incluso desvelado en el programa que se va a comprar: "tiempo para estudiar, me voy a independizar y voy a ayudar a mis padres", confesó. La cadena había promocionado el día de hoy. Una y otra vez. Y finalmente no se lo llevó.

Muchos usuarios han criticado al programa por "dar falsas esperanzas" con el bote. "No me extraña! Engañando a toda la audiencia. Tendréis el minuto de oro pero a qué costa? En serio os va a merecer la pena haber engañado a toda la audiencia? ... No se yo". "A mi me han engañado. Ha sido un timo, una estafa. Se acabó pasapalabra. En realidad siempre me pareció una basura un mal programa. No lo volveré a ver más". "Todavía me hierve la sangre por lo de Pasapalabra", son algunos de los comentarios que se han multiplicado por las redes.

El propio Pablo publicó poco después del polémico programa un vídeo en el que contaba cómo había sido su experiencia y su fallo en el programa. "Como podéis ver al final no ha podido ser", reconocida al inicio del vídeo. "Quería decir que ha sido uno de los momentos más emotivos de mi paso por Pasapalabra y quería daros las gracias por todos los mensajes de apoyo que he recibido estos días", explicaba. "A seguir luchando por ese bote, eso no para. A seguir", declaraba al finalizar su publicación.

El vídeo ha sido compartido por la cuenta oficial de Paspalabra, y el mensaje se ha llenado tanto de comentarios críticos por la forma en la que el programa ha promocionado al omento como de apoyo hacia Pablo.

"Me habéis perdido como espectador. No hacia falta que nos engañaseis para tenernos de audiencia. Ya os digo quién va a ver vuestro aniversario", reconocida el vicepresidente Grupo Popular Europeo, Esteban González Pons.

Lo hacían en Telecinco y lo han vuelto a repetir en Antena 3. Pasapalabra, el concurso más visto de la televisión en España, se graba con antelación: varios programas en el mismo día para intentar alterar lo menos posible la vida de los concursantes. Por eso la dirección sabe semanas antes lo que va a pasar. Y lo explotan. Desde hace días Atresmedia está promocionando en todas las redes un anuncio en el que parece que Pablo Díaz, el concursante favorito del público, se llevará el bote. Una cifra que ya asciende a 1,3 millones de euros. Una expectación que explotan a diario preguntándose al principio de cada edición del concurso si ese será el día (con la consiguiente ganancia de espectadores que esperan el gran momento).

Pero los espectadores, y menos de este programa, no son tontos. Y por eso muchos sólo ven esto días los primeros minutos del programa. Saben, gracias a la promo, cómo irá vestido Pablo el día del bote.