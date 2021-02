Puede que muchos no lo recuerden, pero Oto Vand participó en Supervivientes en 2019. El concrusante que tuvo todo tipo de polémicas durante el programan, criticó duramente a la cadena de Telecinco a través de su perfil oficial de Instagram, un motivo que puede explicar el porqué no se le ha vuelto a ver en ningún plató de la cadena. El exconcursante se quejó del trato que le dieron en el concurso y de que no sacaran más vídeos suyos en la isla porque "no hacía lo que ellos querían".

No obstante, Oto Vans ha seguido muy activo en su perfil de Instagram, donde acumula más de 400.000 seguidores y en donde muestra cómo se maquilla, así como su últimos estilos. Ahora, el influencer ha compartido varias imágenes en las que muestra el tratamiento de cejas al que se ha sometido. Una operación que según los expertos en la materia dura cerca de 20 minutos y se realiza bajo anestesia local.

Oto Vans ha recibido todo tipo de comentarios por sus retoques. Algunos le han criticado por la imagen mostrado e incluso le han reprochado por "borrar comentarios de los post que ha ido colgando. Sin embargo, un gran número de seguidores han alabado su retoque estético, así como su notable habilidad para maquillarse.

Los nombres que apuntan para el nuevo Supervivientes y la famosa que se ha caído de los elegidos

Después de formar parte de la mayoría de las quinielas de los que serán próximos concursantes de 'Supervivientes', Makoke se desmarca del concurso de supervivencia en Honduras. Aunque por el momento el equipo del programa aún no ha confirmado ninguno de los nombres de esta nueva edición 2021, lo cierto es que rostros conocidos como Kiko Rivera, Alexia Rivas, Tom Brusse o Marta López suenen con gran fuerza como posibles habitantes de 'Cayos Cochinos'.

La situación económica por la que pasa Makoke en la actualidad ha sido uno de los motivos por los cuales muchas de las quinielas habían contado con la ex mujer de Kiko Matamoros como posible concursante de esta nueva edición que aún está por concretar. Acabando con todos los rumores sobre su posible participación, Makoke ha compartido con sus seguidores estas palabras: "Quiero aclarar que no voy a ir a 'Supervivientes', sí es verdad que hemos hablado pero finalmente no ha podido ser".