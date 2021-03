Estar tan cerca de conseguir un millón de euros es una situación que puede poner muy nervioso a cualquiera. Sobre todo que se lo digan a Pablo, el concursante de Pas palabra que ha estado ya en dos ocasiones de convertirse en millonario al estar a punto de conseguir el millonario rosco que se juega.

Hace tan solo unos días saltó la polémica por una promoción del programa que hizo pensar a la audiencia que el joven conseguiría embolsarse 1,2 millones de euros. Había incluso desvelado en el programa que se va a comprar: "tiempo para estudiar, me voy a independizar y voy a ayudar a mis padres", confesó. La cadena había promocionado el día de hoy. Una y otra vez. Y finalmente no se lo llevó.

Ante una audiencia millonaria Pablo falló la última pregunta y la audiencia estalló en redes. Lo hacían en Telecinco y lo han vuelto a repetir en Antena 3. Pasapalabra, el concurso más visto de la televisión en España, se graba con antelación: varios programas en el mismo día para intentar alterar lo menos posible la vida de los concursantes. Por eso la dirección sabe semanas antes lo que va a pasar. Y lo explotan. Desde hace días Atresmedia está promocionando en todas las redes un anuncio en el que parece que Pablo Díaz, el concursante favorito del público, se llevará el bote.

El propio Pablo publicó poco después del polémico programa un vídeo en el que contaba cómo había sido su experiencia y su fallo en el programa. "Como podéis ver al final no ha podido ser", reconocida al inicio del vídeo. "Quería decir que ha sido uno de los momentos más emotivos de mi paso por Pasapalabra y quería daros las gracias por todos los mensajes de apoyo que he recibido estos días", explicaba. "A seguir luchando por ese bote, eso no para. A seguir", declaraba al finalizar su publicación.

Ayer, el concursante rozó otra vez el cielo al estar a punto de lograr el ansiado bote. Pero en el último momento, cuando parecía que estaba todo conseguido, el joven falló la definición de la letra "R". "Madre mía," confesaba el joven tas el error.

No obstante, a diferencia de la última vez, los seguidores se han volcado con el joven y le animan en redes sociales a que consiga el mayor triunfo del programa y se haga con el tan deseado premio. "Te mereces llevártelo ya y dar paso a gente nueva". "Que grande eres Pablo!!! Gracias por estás tardes que nos regalas. Felicidades de tus seguidores"

Muy bien Pablo , y hoy no has llorado ni nada 👏. Te mereces llevartelo ya y dar paso a gente nueva — Aries (@espems_s) 1 de marzo de 2021

Una tarde más, la audiencia vuelve a estar pendiente y en un vilo para que el joven conquiste todo el rosco.