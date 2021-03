El cantante, actor y presentador de televisión Álex Casademunt falleció anoche en Mataró (Barcelona) al chocar frontalmente el turismo que conducía con un autobús de la línea 5 del servicio Mataró Bus, que iba sin pasajeros, por causas que investiga la Policía Local.

Pese a que las primeras informaciones apuntaban a que cuando sufrió el accidente mortal el exconcursante de la primera edición de Operación Triunfo (OT) iba en moto, el consistorio ha precisado este miércoles en un comunicado que el siniestro se produjo cuando Álex Casademunt conducía un turismo, en el que no llevaba pasajeros.

El accidente tuvo lugar a las 21.44 horas en la carretera de Cirera, entre las plazas de França y de la Gran Bretanya, en el puente que pasa sobre la ronda de Mataró (C-32).

Carismático y con un sentido del humor y una simpatía difíciles de igualar, Álex siempre fue uno de los concursantes más queridos de OT y, 20 años después de su entrada en la academia, todavía mantenía una gran amistad con muchos de sus compañeros que, rotos de dolor, lloran su muerte a los 39 años.

Natalia Rodríguez fue la primera que, a través de Twitter y después de leer la noticia, se pronunciaba sobre el fatal fallecimiento. Sin poder dar crédito, la gaditana se limitaba a publicar un desesperado "DECIDME QUE ES MENTIRA POR FAVOR".

Más tarde, la cantante ha publicado unas emotivas palabras en su perfil de Instagram. "Aún no puedo creer que te hayas ido, sigo en shock desde anoche con la esperanza de despertar hoy y que no fuera verdad. Estoy rota de dolor, no me lo puedo creer".

David Bisbal, ha contado destrozado cómo se ha enterado de la triste noticia y ha mostrado, al igual que sus compañeros, su incredulidad ante el fallecimiento del que fue su compañero. "Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad", ha publicado.

Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad. — davidbisbal (@davidbisbal) 3 de marzo de 2021

Si alguien podía presumir de complicidad con Álex Casademunt ese era David Bustamante. Convertidos en "Zipi y Zape" durante su paso por la academia hace la friolera de 20 años, los artistas siempre hicieron gala de una gran amistad y, cuando el cántabro publicó su primer disco al terminar el concurso, su compañero colaboró con él en uno de los temas más famosos del ex de Paula Echevarría, "Dos hombres y un destino".

Una canción que Bustamante ha reversionado con motivo de sus dos décadas en el mundo de la música sin contar en esta ocasión con Álex, lo que generó gran controversia. Sin embargo, ambos artistas hablaron del asunto que, lejos de distanciarlos, les acercó aún más y juntos planeaban una sorpresa para sus fans.

Por eso, el repentino fallecimiento de Álex ha dejado devastado a David que, sin poder creerse la noticia, llora amargamente la marcha de su gran amigo. Con una fotografía de ambos sobre el escenario presumiendo de esa complicidad única que les unía, el cántabro compartía a través de su cuenta de Instagram hace unos minutos las siguientes palabras: "No es Justo! No puedo... Por qué? Que alguien me diga que es mentira! Habíamos quedado, teníamos planes! Tocado y hundido... Te quiero hermano... DEP".

Mireia, con quien formó parte del grupo Fórmula Abierta, ha dedicado una sentida despedida a su amigo, destacando su energía y sin poder ocultar su dolor en estos momentos. "Qué te digo yo a ti loco?? Compañero de mis mayores aventuras. Tantas horas juntos en uno de nuestros mejores momentos. Nos unirá siempre algo muy grande. Te mando un beso enorme al cielo. Intenta no alborotar mucho por ahí arriba con tu incansable energía.. ?? Te extrañaremos. Te debo un LO SIENTO"

"Ve tranquilo mi cangrejo ,te quiero mucho...siempre estarás a nuestro lado ,pq mi música es tu VOZ por siempre...Mi cariño y fuerza a familia amigos compañeros2. ha dicho Chenoa a través de su cuenta de Instagram. Se nos ha roto nuestra familia, parecíamos invencibles... Alex te has ido demasiado pronto. Nada será igual sin ti. Todo mi amor para su familia, duele", han sido las palabras de Nuria Fergó, también en Instagram.