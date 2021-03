Si hay algo polémico estos días en televisión eso es, sin duda, todo lo relacionado con Cataluña y las cargas policiales. Y eso lo notan todos los programas que hablan de ello. Hasta los que tratan de hacerlo con objetividad como El Programa de Ana Rosa en las mañanas de Telecinco.

Digan lo que digan los tertulianos arden cada minuto las redes sociales. A la vista está que a pesar de que este formato no es muy dado a interactuar con los espectadores a través de Twitter (no hay que olvidar que la edad media a la que se dirige es más elevada que la de las redes sociales) esta misma semana el editorial que hizo Ana Rosa Quintana al principio de su programa generó más de un centenar de comentarios. Cada uno defendiendo su postura y enfrentándose al contrario en una pelea que en este caso no parece tener visos de llegar a arreglarse en los primeros compases.

Febrero se despide siendo el mes con más muertes por covid desde abril, mientras la violencia continúa en las calles con radicales que han llegado a quemar un furgón de la Guardia Urbana con un agente dentro. Comienza #AR1M con @anarosaq en @telecincoes > https://t.co/SLXWZr9ZfU pic.twitter.com/ml7uKNEZxb — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) 1 de marzo de 2021

El Programa de Ana Rosa ha conseguido colocarse como uno de los de más éxito de la pequeña pantalla. De hecho a pesar de que sus rivales (tanto en TVE como en Antena 3) han intentado todo tipo de formatos para acabar con la reina de las mañanas no han podido con ella. La audiencia sigue respaldando la opción de Telecinco presentada por Ana Rosa Quintana que se ha establecido además como una de las presentadoras mejor pagadas del país.

De hecho el modelo de un programa en el que se combinan sucesos, actualidad y corazón ha traspasado fronteras y ha permitido a Telecinco tratar de colonizar también otro tramo horario: el del mediodía. Allí el programa Ya es Mediodía de Sonsóles Ónega también está logrando importantes datos de audiencia a diario. Y eso que en este caso enfrente tiene a un rival mucho más difícil como es la Ruleta de la Suerte, que a diario logra alzarse con el puesto de lo más visto.

De hecho en el mundo de la pequeña pantalla hay quién habla ya de Sonsoles Ónega como la sucesora natural de Ana Rosa Quintana cuando llegue el momento de la jubilación de la periodista que lleva décadas liderando las mañanas de la televisión en España muy por delante de Susana Griso, su más inmediata competidora en Espejo Público.