Después de las comentadas entrevistas de Isa Pantoja y Asraf en "Sábado Deluxe" y "Viva la vida respectivamente", y de su reencuentro con Kiko Rivera e Irene Rosales, con quienes actualmente presumen de buena relación, hemos podido ver a la televisiva pareja. Conscientes del revuelo que se ha creado tras las palabras con las que el marroquí dejó entrever que Isabel Pantoja se habría reunido con su hijo, el futuro matrimonio ha querido aclarar la polémica.

- CHANCE: Hola, chicos, ¿cómo estáis? La que armaste ayer, diciendo que Kiko e Isabel Pantoja había hablado, ¿no Asraf?

- ASRAF: ¿He dicho eso?

- ISA: No, no. Le preguntaron y él miró a Irene porque no sabía, y yo de hecho no sabía si han hablado o no. Pero bueno, en el caso de que no hubieran hablado pues vale y en el caso de que hubieran hablado pues más a favor de Kiko entonces. No sé, no entiendo...

- CH: Isa, unas declaraciones que nos han llamado mucho la atención es que comentaste que si tu madre te lo pide irías a Cantora y dejarías hasta Asraf y todo.

- ISA: Sí, porque no creo que él quisiera... O sea, él vendría, pero creo que no quisiera estar ahí mucho tiempo, ¿no? En realidad, es por él en verdad.

- ASRAF: Lo hemos pasado bien ahí.

- CH: Asraf ha tenido unas bonitas palabras hacia tu madre, ¿verdad? Ha dicho que es buena madre, que se porta muy bien con vosotros.

- ISA: Bueno de lo que él ha visto sí porque cuando él ha visto, no un desplante tampoco, pero sí mal rollo ha sido cuando yo me he peleado con ella, ¿sabes? Que todo viene en verdad por algo y ahora mismo están bien ellos porque en momentos tipo cumpleaños y tal que han pasado cosas, sí que ha recordado cosas y a lo mejor le molestan... Actualmente, creo que está todo bastante bien.

- CH: ¿Vas a visitar a tu madre ahora que puedes?

- ISA: Sí, claro.

- CH: ¿La llamarás por teléfono o saltarás la valla?

- ASRAF: No, hombre.

- ISA: Avisaré.