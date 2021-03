Las principales cadenas presentan ofertas televisivas muy diferentes para la noche de este martes. En La 1 de TVE, a las 22:45 horas, Dani Rovira reúne a Joaquín Reyes, Julián López, Toni Acosta, Alejo Sauras, Fele Martínez, Cristina Plazas, Sara Sálamo y Pepón Nieto para hablar de sueños en el nuevo programa de ‘La noche D’.

A las 22:45 horas, ‘Mujer’ regresa a Antena 3 con un nuevo episodio. En esta ocasión, Kismet cree que ha encontrado una gran pista con una videollamada repentina. Pero ¿es real lo que ella cree que es un rastro sobre Nezir y el paradero de Sarp? Nezir Korkmaz ahora tiene una enemiga más: Kismet Avci. Además, la propuesta de Nezir a Piril y Bahar no solo afectará a las dos mujeres, sino que tendrá consecuencias para Nisan y Doruk, cada vez más preocupados por su madre…

Por su parte, Cuatro emite esta noche (22:50 horas) una nueva entrega de ‘En el punto de mira’. En esta ocasión, Verónica Dulanto desde Estados Unidos y Mireia Llinares desde España ponen el foco de este reportaje en el papel de las primeras damas y buscan el testimonio y la opinión de periodistas y expertos en la materia para arrojar luz sobre esta cuestión. El espacio hablará con Nohra Puyana, la mujer de Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, que vivió como primera dama uno de los momentos más importantes en su país: las negociaciones de paz con las FARC.

‘Love is in the air’ también ocupará el prime time de Telecinco (22:45 horas) durante la noche de este martes. En esta ocasión, Eda y Serkan acaban ejerciendo de canguros para sus clientes, una labor que comenzó como un proyecto de trabajo. Al arquitecto no le gusta dicho cometido, pero Eda tratará de ser la niñera perfecta. Además, la cercanía al bebé y el malestar que siente Eda hace que salten las alarmas por un posible embarazo. Por otra parte, Aydan está encantada con el apoyo incondicional que le brinda Eda, de quien recibirá una sorpresa inesperada.

Además, ‘Palo y astilla’ cierra esta noche (22:30 horas) su primera temporada en laSexta con el tributo de José Sacristán a sus padres. Un padre, 'el Venancio', encarcelado tras perder la Guerra Civil, con un recio carácter. Y una madre, 'la Nati', cariñosa y comprensiva. Son los dos pilares que definen y explican al actor José Sacristán, unido a Chinchón, el pueblo que le vio nacer y que sigue formando parte importante de su vida. Sacristán descubre en sus padres el origen de su amor por el arte y su compromiso político y social.