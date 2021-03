Irene Rosales ha compartido en su perfil de Instagram un sentimiento que le invade el alma y es que si hace unos días la veíamos muy enfadada con ciertas cuentas de redes sociales que le mandaban mensajes en los que se metían con ella y con su familia, ahora recibe cartas de anónimos en su casa con textos muy agresivos y con unas descalificaciones muy fuertes.

"Os iba a pedir que denunciarais a una cuenta porque recibo insultos, de vez en cuando nombran a mis padres y ahí no puedo más, pero lo que nunca os he contado es que recibo en casa cartas, de gente desconocida, lo que lo más bonito que nos dicen es que somos unas malas personas, esto ya roza el acoso, no es nada normal" confesaba la mujer de Kiko Rivera en sus stories.

Muchos han sido los seguidores de Irene Rosales los que la han aconsejado en denunciar a este tipo de personas que no tienen nada que hacer y envían cartas a su domicilio para meterse con ella y con su marido, además de con su familia. La colaboradora de televisión aseguraba que no podía denunciar nada porque estas cartas no vienen con remitente: "No puedo denunciarlo porque viene sin nombre".

Viva la Vida ha conseguido hacerse con un gran hueco en la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Que tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España. Pero el camino ha sido largo hasta aquí.

Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar.

Así el programa fue presentado en un primer momento por Toñi Moreno, que no volvió hasta las vacaciones de Emma García. Pero ellas dos no han sido las únicas que se han sentado en el centro de este programa en el que también ha estado con un papel más que destacado Sandra Barneda, la periodista, presentadora y escritora condujo varios programas durante el aislamiento por Covid de Emma García. Algo que no sentó nada bien en el formato porque incluso algunos espectadores llegaron a preferir a Sandra antes que a la propia Emma, que no cae demasiado bien.