Paz Padilla tendrá que estar un tiempo alejada de 'Sálvame'. La presentadora de Telecinco ha anunciado esta tarde en su cuenta de Instagram que ha dado positivo en coronavirus, motivo por el que tendrá que estar en cuarentena durante los próximos días.

La gaditana coincidió el miércoles en el plató de ‘Sálvame’ con colaboradores como Mila Ximénez, María Patiño, Kiko Matamoros o Belén Esteban. Como medida de prevención, ninguno de los que acudieron el miércoles al programa han repetido durante la entrega de este jueves, que ha estado presentada por Carlota Corredera.

Paz Padilla ha dado la noticia a sus seguidores a través de unos vídeos compartidos en Instagram, en los que ha relatado que este jueves se despertó con algún síntoma leve. "He dado positivo. Esta mañana cuando me levanté notaba un poco de dolor de cabeza”, ha explicado.

"Como tengo una amiga que tiene un ambulatorio, la llamé y me dijo que me acercara para hacerme una prueba", ha comentado la humorista, que tras dar positivo en el test de antígenos ha seguido el protocolo de La Fábrica de la Tele (productora de 'Sálvame’) y se ha sometido a dos PCR que han confirmado este resultado.

Al menos por el momento, Paz no está experimentando síntomas graves: "Me encuentro bien, estoy en casa". "Tengo un amigo que es inmunólogo y me va a meter un chute de vitaminas. Me ha dado una serie de recomendaciones y me encuentro bien", ha asegurado la presentadora.