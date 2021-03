Las redes sociales las carga el diablo, sino que lo digan Ramon Colom, director general de TVE entre los años 1990 y 1996. El futuro integrante del nuevo consejo de administración de RTVE ha cometido un gravísimo error al publicar en su cuenta personal de Twitter que la cantante y actriz Liza Minelli había fallecido, noticia que no era cierta: "La vida es un cabaret".

Ha muerto Liza Minnelli. La vida es un cabaret — Ramon Colom Esmatges (@colomesmatges) 12 de marzo de 2021

"Pido perdón. Un amigo mío argentino me ha anunciado que había muerto Liza Minelli. Es un tipo riguroso y a mí me ha pillado en la calle, mientras me esperaban otras personas. La noticia es falsa y cuando la he podido comprobar era tarde. Nunca debí subirla. Perdón", aseguró el periodista en un tuit publicado horas después de dar por cierto este acontecimiento.