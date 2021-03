Nuevo varapalo en la familia Pantoja. Luis Rollán ha confesado esta tarde en 'Viva la vida' que su amistad con Isabel Pantoja está completamente rota desde el día de ayer en el que recibió unos mensajes por parte de la que pensaba que seguía siendo su amiga del alma. Al parecer, la cantante se puso en contacto con el colaborador de televisión y tanto como lo que le dijo, como la forma en que se lo dijo, le hicieron entender que ya no había relación entre ambos.

El rostro de Luis Rollán era todo un poema en el plató de 'Viva la vida': "Estoy triste, decepcionado, quiero dejar claro que la amistad es cosas de dos, está en su mano, no en la mía". Eran las primeras palabras que mencionaba el colaborador y con las que dejaba boquiabiertos a sus compañeros de programa y también a todos los espectadores que no daban crédito a lo que estaban escuchando.

Luis Rollán ha confesado que en los mensajes que recibió ayer de Isabel Pantoja no reconoce a su amiga de toda la vida, la sigue queriendo y respetando, pero sabe que hay algo que ha cambiado por completo porque él: "He sentido que no me lo merezco". Además, el colaborador ha asegurado que la persona con la que habla ayer es la cantante y no es Agustín Pantoja, por lo que solamente la culpa a ella, no a su hermano.