La salida de Lucía del concurso ha dejado a todos sus compañeros de la villa de chicas destrozados... todo han sido lágrimas y abrazos, pero lo cierto es que todo han confesado sentirse orgullosos de ella por haber sabido liberarse y haber elegido lo mejor para su vida a partir de ahora.

Tony ha sido uno de los que más afectados y de hecho, se ha venido a bajo al pensar que no va a tener más que una simple amistad con Claudia y le ha dicho: "Esto que tengo aquí (Claudia), el pensar que llegará un día que no lo veré, me mata". Además, se ha abierto en canal y le ha confesado todo lo que siente por ella.

Claudia le ha prometido verse cuando haya acabado el reality, pero para Tony no es suficiente y ha calificado de 'muy duro' saber que lo que siente ella no es lo mismo que lo que siente él: "Lo que yo he sentido por ti estos días no lo he sentido en mi vida, ojalá todo esto fuera más fácil".

Lo que más nos ha llamado la atención es lo que le ha dicho Claudia: "Esto no es el fin, es el inicio", algo que no sabemos cómo habrá interpretado Tony, que ya sabemos que está muy enamorado de la concursante.

Audiencia

La isla de las tentaciones' está a un paso más de superar la barrera del 30%. El reality anotó ayer otro récord de cuota con un enorme 29,2% y 3.250.000 espectadores, un punto más que hace una semana. La parte 'express' en el access registró otro gran 17,9% y 3.097.000 seguidores.

A esa hora, 'El Hormiguero' no se rindió ante el reality y se hizo con un potente 16,6% y 2.872.000 espectadores. Por su parte, 'Cuéntame' estuvo a nada de perder el doble dígito, pero retuvo a sus fieles una semana más con un 10% y 1.700.000 espectadores en una de las noches más complicadas para cualquier apuesta.

Volviendo al prime time, 'El nudo' en Antena 3 logró un 7,5% con su primer capítulo y un 9,6% con el segundo que la cadena emitió por sorpresa. 'Novéntame' en La 1 se quedó con un 7,6% y 950.000 televidentes, mientras que el cine de laSexta con 'Combate en el cielo' se conformó con un 4,8% y 559.000 seguidores. Aún así, ganó al regreso de 'Mujeres al poder' con Carme Chaparro, que apenas pudo hacer nada con semejante competencia y se quedó con un irrisorio 2,8% y 372.000 seguidores.